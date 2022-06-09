https://ria.ru/20220609/evakuatsiya-1794421732.html
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали еще более 20,7 тысячи человек
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали еще более 20,7 тысячи человек - РИА Новости, 09.06.2022
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали еще более 20,7 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы еще более 20,7 тысячи человек, в том числе почти 2,9 тысячи РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:50
2022-06-09T21:50
2022-06-09T21:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и Донбасса за минувшие сутки без участия Киева были эвакуированы еще более 20,7 тысячи человек, в том числе почти 2,9 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тысяч 733 человека, в том числе 2880 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 751 289 человек, из которых 281 819 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.По его словам, госграницу РФ пересекли 255 806 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3777.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали еще более 20,7 тысячи человек
Минобороны: еще более 20,7 тысячи человек эвакуировали в Россию с Украины и из Донбасса