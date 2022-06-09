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В Кремле рассказали о статусе украинского языка в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/donbass-1794238801.html
В Кремле рассказали о статусе украинского языка в Донбассе
В Кремле рассказали о статусе украинского языка в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
В Кремле рассказали о статусе украинского языка в Донбассе
Останется ли украинский язык государственным на освобождённых территориях Донбасса, решать местным жителям, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:18
2022-06-09T13:25
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Останется ли украинский язык государственным на освобождённых территориях Донбасса, решать местным жителям, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг."Можно однозначно сказать, что естественно да. Да. Ответ - да. Но у нас как, у нас государственный язык один в нашей стране. Это говорит о том, что в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", - ответил Песков на вопрос журналистов об оставлении украинского языка на освобождённых территориях Украины.
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дмитрий песков, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
13:18 09.06.2022 (обновлено: 13:25 09.06.2022)
 
В Кремле рассказали о статусе украинского языка в Донбассе

Песков: останется ли украинский язык государственным, должны решить жители Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Останется ли украинский язык государственным на освобождённых территориях Донбасса, решать местным жителям, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг.
"Можно однозначно сказать, что естественно да. Да. Ответ - да. Но у нас как, у нас государственный язык один в нашей стране. Это говорит о том, что в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны.
Мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", - ответил Песков на вопрос журналистов об оставлении украинского языка на освобождённых территориях Украины.
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