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Правительство докапитализирует "МСП банк" - РИА Новости, 09.06.2022
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Правительство докапитализирует "МСП банк"
Правительство докапитализирует "МСП банк" - РИА Новости, 09.06.2022
Правительство докапитализирует "МСП банк"
Правительство РФ направит 9 миллиардов рублей на докапитализацию "МСП банка", чтобы он смог расширить доступ малого и среднего бизнеса к льготному кредитованию, РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:44
2022-06-09T14:44
михаил мишустин
экономика
мсп банк
россия
правительство рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит 9 миллиардов рублей на докапитализацию "МСП банка", чтобы он смог расширить доступ малого и среднего бизнеса к льготному кредитованию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство совершенствует меры по оказанию финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе через расширение доступа к льготному кредитованию. Направим 9 миллиардов рублей на докапитализацию "МСП банка", дочерней структуры госкорпорации МСП", - сказал Мишустин.Он отметил, что средства пойдут в том числе на развитие механизма экспресс-кредитования. По словам премьера, данный механизм позволяет небольшим предприятиям оперативно получать льготные займы в объеме до 10 миллионов рублей, без обязательного залога (что существенно упрощает получение средств)."Мы видим, что эта мера поддержки востребована бизнесом. Рассчитываем, что благодаря дополнительному финансированию еще больше небольших компаний смогут воспользоваться льготными кредитами, что вместе с другими мерами поможет развитию этого сектора экономики", - заключил глава правительства.
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михаил мишустин, экономика, мсп банк, россия, правительство рф
14:44 09.06.2022
 
Правительство докапитализирует "МСП банк"

Правительство направит девять миллиардов рублей на докапитализацию "МСП банка"

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Вывеска МСП Банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит 9 миллиардов рублей на докапитализацию "МСП банка", чтобы он смог расширить доступ малого и среднего бизнеса к льготному кредитованию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство совершенствует меры по оказанию финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе через расширение доступа к льготному кредитованию. Направим 9 миллиардов рублей на докапитализацию "МСП банка", дочерней структуры госкорпорации МСП", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что средства пойдут в том числе на развитие механизма экспресс-кредитования. По словам премьера, данный механизм позволяет небольшим предприятиям оперативно получать льготные займы в объеме до 10 миллионов рублей, без обязательного залога (что существенно упрощает получение средств).
"Мы видим, что эта мера поддержки востребована бизнесом. Рассчитываем, что благодаря дополнительному финансированию еще больше небольших компаний смогут воспользоваться льготными кредитами, что вместе с другими мерами поможет развитию этого сектора экономики", - заключил глава правительства.
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