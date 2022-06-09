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"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2022
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"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе
"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2022
"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе
"Автоваз" продлевает простой на производственных линиях Niva, на которых собираются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, и BO (Lada Largus и Lada Xray)... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:51
2022-06-09T14:38
экономика
авто
тольятти
автоваз
россия
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САМАРА/МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Автоваз" продлевает простой на производственных линиях Niva, на которых собираются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, и BO (Lada Largus и Lada Xray) на следующую неделю, сообщает первичная профсоюзная организация компании.Выпуск моделей на этих линиях из-за проблем с поставками комплектующих приостановлен ещё с конца апреля."В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" № 258 от 09.06.2022 "О простое с 14 по 17 июня 2022 г", - говорится в сообщении группы профкома в соцсети "ВКонтакте".Уточняется, что простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva.В среду "АвтоВАЗ" сообщал, что возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта."Персонал линий Niva и B0 может привлекаться для выполнения работ на действующей линии Granta и в других подразделениях", - добавили в компании."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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экономика, авто, тольятти, автоваз, россия
11:51 09.06.2022 (обновлено: 14:38 09.06.2022)
 
"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе

"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкЗавод "АвтоВАЗ" в Тольятти
Завод АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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САМАРА/МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Автоваз" продлевает простой на производственных линиях Niva, на которых собираются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, и BO (Lada Largus и Lada Xray) на следующую неделю, сообщает первичная профсоюзная организация компании.
Выпуск моделей на этих линиях из-за проблем с поставками комплектующих приостановлен ещё с конца апреля.
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"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" № 258 от 09.06.2022 "О простое с 14 по 17 июня 2022 г", - говорится в сообщении группы профкома в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva.
В среду "АвтоВАЗ" сообщал, что возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
"Персонал линий Niva и B0 может привлекаться для выполнения работ на действующей линии Granta и в других подразделениях", - добавили в компании.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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