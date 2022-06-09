11:51 09.06.2022 (обновлено: 14:38 09.06.2022)
"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе
"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих
Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
САМАРА/МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Автоваз" продлевает простой на производственных линиях Niva, на которых собираются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, и BO (Lada Largus и Lada Xray) на следующую неделю, сообщает первичная профсоюзная организация компании.
Выпуск моделей на этих линиях из-за проблем с поставками комплектующих приостановлен ещё с конца апреля.
"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" № 258 от 09.06.2022 "О простое с 14 по 17 июня 2022 г", - говорится в сообщении группы профкома в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva.
В среду "АвтоВАЗ" сообщал, что возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
"Персонал линий Niva и B0 может привлекаться для выполнения работ на действующей линии Granta и в других подразделениях", - добавили в компании.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).