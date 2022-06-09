https://ria.ru/20220609/avtovaz-1794200952.html

"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе

"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2022

"АвтоВАЗ" вводит простой на линиях Niva на следующей неделе

"Автоваз" продлевает простой на производственных линиях Niva, на которых собираются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, и BO (Lada Largus и Lada Xray)... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:51

2022-06-09T11:51

2022-06-09T14:38

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авто

тольятти

автоваз

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САМАРА/МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Автоваз" продлевает простой на производственных линиях Niva, на которых собираются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, и BO (Lada Largus и Lada Xray) на следующую неделю, сообщает первичная профсоюзная организация компании.Выпуск моделей на этих линиях из-за проблем с поставками комплектующих приостановлен ещё с конца апреля."В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" № 258 от 09.06.2022 "О простое с 14 по 17 июня 2022 г", - говорится в сообщении группы профкома в соцсети "ВКонтакте".Уточняется, что простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva.В среду "АвтоВАЗ" сообщал, что возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта."Персонал линий Niva и B0 может привлекаться для выполнения работ на действующей линии Granta и в других подразделениях", - добавили в компании."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220608/avtovaz-1793990695.html

https://ria.ru/20220606/avto-1793441220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, тольятти, автоваз, россия