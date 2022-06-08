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Почти 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили на водоемах Москвы
Почти 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили на водоемах Москвы - РИА Новости, 14.06.2022
Почти 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили на водоемах Москвы
Около 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили спасатели в целях безопасности на водоемах Москвы к летнему сезону, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-08T10:51
2022-06-08T10:51
2022-06-14T15:17
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили спасатели в целях безопасности на водоемах Москвы к летнему сезону, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось, что в столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москву-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище."Осуществлена установка 1496 знаков безопасности "Купаться запрещено" и 152 информационных щитов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в зонах отдыха также ведется сопряжение более 40 систем оповещения, всего таких систем 67. Кроме того, уже установлено 35 кнопок экстренного вызова, планируется установить еще 36.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, гочсипб
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили спасатели в целях безопасности на водоемах Москвы к летнему сезону, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее сообщалось, что в столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москву-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище.
"Осуществлена установка 1496 знаков безопасности "Купаться запрещено" и 152 информационных щитов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в зонах отдыха также ведется сопряжение более 40 систем оповещения, всего таких систем 67. Кроме того, уже установлено 35 кнопок экстренного вызова, планируется установить еще 36.