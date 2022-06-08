https://ria.ru/20220608/znaki-1795220796.html

Почти 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили на водоемах Москвы

Почти 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили на водоемах Москвы - РИА Новости, 14.06.2022

Почти 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили на водоемах Москвы

Около 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили спасатели в целях безопасности на водоемах Москвы к летнему сезону, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-08T10:51

2022-06-08T10:51

2022-06-14T15:17

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гочсипб

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысячи знаков "Купаться запрещено" установили спасатели в целях безопасности на водоемах Москвы к летнему сезону, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось, что в столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москву-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище."Осуществлена установка 1496 знаков безопасности "Купаться запрещено" и 152 информационных щитов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в зонах отдыха также ведется сопряжение более 40 систем оповещения, всего таких систем 67. Кроме того, уже установлено 35 кнопок экстренного вызова, планируется установить еще 36.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гочсипб