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Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики

Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 08.06.2022

Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики

Максимально освободить бизнес от избыточных контрольных проверок является одной из важнейших задач, сообщил на межведомственном совещании Генпрокуратуры РФ и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T05:44

2022-06-08T05:44

2022-06-08T05:44

экономика

юрий трутнев

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Максимально освободить бизнес от избыточных контрольных проверок является одной из важнейших задач, сообщил на межведомственном совещании Генпрокуратуры РФ и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Одной из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня, является максимально освободить бизнес от бюрократических, избыточных, контрольных, а часто и незаконных требований, обеспечить таким образом значительное увеличение скорости реализации инвестиционных проектов", - сказал Трутнев.По его словам, это позволит "вовлечь в развитие экономики максимальное количество граждан Российской Федерации".

дальний восток

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экономика, юрий трутнев, дальний восток