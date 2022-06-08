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Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики
Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 08.06.2022
Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики
Максимально освободить бизнес от избыточных контрольных проверок является одной из важнейших задач, сообщил на межведомственном совещании Генпрокуратуры РФ и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T05:44
2022-06-08T05:44
2022-06-08T05:44
экономика
юрий трутнев
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Максимально освободить бизнес от избыточных контрольных проверок является одной из важнейших задач, сообщил на межведомственном совещании Генпрокуратуры РФ и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Одной из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня, является максимально освободить бизнес от бюрократических, избыточных, контрольных, а часто и незаконных требований, обеспечить таким образом значительное увеличение скорости реализации инвестиционных проектов", - сказал Трутнев.По его словам, это позволит "вовлечь в развитие экономики максимальное количество граждан Российской Федерации".
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экономика, юрий трутнев, дальний восток
Трутнев назвал важнейшую задачу по развитию Дальнего Востока и Арктики
Полпред президента Трутнев: важнейшая задача - освободить бизнес от избыточных проверок