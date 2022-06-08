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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/yasinovataya-1794056898.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Украинские войска в 16.20 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:00
2022-06-08T17:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о двух обстрелах Ясиноватой. Украинские войска в общей сложности выпустили по населенному пункту 20 ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
17:00 08.06.2022
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о двух обстрелах Ясиноватой. Украинские войска в общей сложности выпустили по населенному пункту 20 ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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