https://ria.ru/20220608/yasinovataya-1794052930.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 14.50 мск выпустили по городу Ясиноватая 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контрою и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:51

2022-06-08T16:51

2022-06-08T16:51

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск выпустили по городу Ясиноватая 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контрою и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220604/putin-1793182047.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, авдеевка