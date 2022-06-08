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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска в 14.50 мск выпустили по городу Ясиноватая 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контрою и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:51
2022-06-08T16:51
2022-06-08T16:51
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск выпустили по городу Ясиноватая 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контрою и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220604/putin-1793182047.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, авдеевка
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой