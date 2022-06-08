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В Петропавловской крепости откроется выставка изображений Петра Великого
В Петропавловской крепости откроется выставка изображений Петра Великого - РИА Новости, 08.06.2022
В Петропавловской крепости откроется выставка изображений Петра Великого
В Невской куртине Петропавловской крепости открывается выставка "Именем Петра", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, где можно будет увидеть... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:16
2022-06-08T08:16
2022-06-08T10:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Невской куртине Петропавловской крепости открывается выставка "Именем Петра", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, где можно будет увидеть различные изображения правителя и эскизы памятника "Медный всадник", сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга."Выставка рассказывает о первом российском императоре, основателе Санкт-Петербурга как о символической фигуре, образе и персонаже культурной мифологии", — сообщает пресс-служба музея.На выставке представлен обширный корпус материалов, связанных с "Медным всадником" как ключевым элементом городской иконографии и культурной мифологии: фотографии и документы, произведения скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, графика, сувенирная и тиражированная печатная продукция и многое другое.В музее рассказали, что в конце XIX – начале XX века в Петербурге и его окрестностях было установлено значительное число памятников Петру I. В 1918 – первой половине 1930-х годов немалая их часть была демонтирована под предлогом малой художественной ценности и отправлена в переплавку."Выставка покажет, как образ Петра Великого существовал в культуре в качестве символа и как изменялись эти символические формы со временем, ведь каждая эпоха вкладывает свои смыслы в петровский образ", — заключили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
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морская держава, санкт-петербург, новости культуры, что посмотреть , петр i
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Невской куртине Петропавловской крепости открывается выставка "Именем Петра", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, где можно будет увидеть различные изображения правителя и эскизы памятника "Медный всадник", сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
"Выставка рассказывает о первом российском императоре, основателе Санкт-Петербурга как о символической фигуре, образе и персонаже культурной мифологии", — сообщает пресс-служба музея.
На выставке представлен обширный корпус материалов, связанных с "Медным всадником" как ключевым элементом городской иконографии и культурной мифологии: фотографии и документы, произведения скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, графика, сувенирная и тиражированная печатная продукция и многое другое.
В музее рассказали, что в конце XIX – начале XX века в Петербурге и его окрестностях было установлено значительное число памятников Петру I. В 1918 – первой половине 1930-х годов немалая их часть была демонтирована под предлогом малой художественной ценности и отправлена в переплавку.
"Выставка покажет, как образ Петра Великого существовал в культуре в качестве символа и как изменялись эти символические формы со временем, ведь каждая эпоха вкладывает свои смыслы в петровский образ", — заключили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.