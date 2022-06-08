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Посольство России в США: передача Киеву артиллерии грозит эскалацией

Посольство России в США: передача Киеву артиллерии грозит эскалацией - РИА Новости, 08.06.2022

Посольство России в США: передача Киеву артиллерии грозит эскалацией

Передача США артиллерийских систем Украине может привести к эскалации, предупредили в посольстве России в Вашингтоне. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:23

2022-06-08T03:23

2022-06-08T04:27

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Передача США артиллерийских систем Украине может привести к эскалации, предупредили в посольстве России в Вашингтоне.Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев обстреливает из гаубиц НАТО, предположительно, американских орудий M777, приграничные районы России.Кроме того, отметили дипломаты, в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу, что современное высокоточное оружие попадет в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределамиКак говорится в комментарии, "массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов". "Подобные двойные стандарты подрывают доверие к Вашингтону как к участнику многосторонних экспортно-контрольных механизмов", - указали посольство.Кроме того, в дипмиссии назвали решение передать Киеву в рамках нового пакета помощи четыре вертолета Ми-17 российского производства вопиющим нарушением американской стороной обязательств перед Москвой."Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России", - заявили в посольстве, отметив, что США проигнорировали соответствующие обращения российской стороны.Как указали дипломаты, пренебрежение международными нормами проявляется и при поставках Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. В дипмиссии отметили, что таким образом нарушается резолюция Генассамблеи ООН и согласованные "Элементы экспортного контроля за ПЗРК", "непосредственно направленные на минимизацию рисков попадания указанного класса вооружений в руки негосударственных субъектов". "Опасность передачи ПЗРК "третьим" странам признают и сами американцы. Неслучайно между Россией и США долгие годы существовало соглашение о взаимном информировании о зарубежных продажах ПЗРК", - подчеркнули в посольстве.Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что к украинской стороне нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Президент России ранее предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Москва будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, предупредил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793858019.html

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793464867.html

https://ria.ru/20220607/kitay-1793743399.html

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