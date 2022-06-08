https://ria.ru/20220608/teplovizory-1795228368.html

Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью

Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью - РИА Новости, 14.06.2022

Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью

Уже три поисково-спасательные станции в Москве оборудовали видеокамерами с тепловизорами, это позволяет оперативно оказывать помощь терпящим бедствие на воде в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-08T14:15

2022-06-08T14:15

2022-06-14T15:59

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уже три поисково-спасательные станции в Москве оборудовали видеокамерами с тепловизорами, это позволяет оперативно оказывать помощь терпящим бедствие на воде в темное время суток, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита.По его словам, ведется строительство головной поисково-спасательной станции в поселке ЛМС в новой Москве с штатной численностью 38 человек.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, гочсипб