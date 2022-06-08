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Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью - РИА Новости, 14.06.2022
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Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью
Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью - РИА Новости, 14.06.2022
Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью
Уже три поисково-спасательные станции в Москве оборудовали видеокамерами с тепловизорами, это позволяет оперативно оказывать помощь терпящим бедствие на воде в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-08T14:15
2022-06-14T15:59
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уже три поисково-спасательные станции в Москве оборудовали видеокамерами с тепловизорами, это позволяет оперативно оказывать помощь терпящим бедствие на воде в темное время суток, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита.По его словам, ведется строительство головной поисково-спасательной станции в поселке ЛМС в новой Москве с штатной численностью 38 человек.
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москва, городское хозяйство москвы, гочсипб
14:15 08.06.2022 (обновлено: 15:59 14.06.2022)
 

Три станции в Москве оснастили тепловизорами для спасения на воде ночью

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСпасатели Московской городской поисково-спасательной службы
Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уже три поисково-спасательные станции в Москве оборудовали видеокамерами с тепловизорами, это позволяет оперативно оказывать помощь терпящим бедствие на воде в темное время суток, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита.
"Поисково-спасательные станции "Академическая", "Косино" и "Левобережная" оборудованы видеокамерами с тепловизорами, что позволяет оперативно обнаружить людей, нуждающихся в помощи спасателей в темное время суток", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ведется строительство головной поисково-спасательной станции в поселке ЛМС в новой Москве с штатной численностью 38 человек.
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