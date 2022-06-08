Спецоперация, 8 июня: удар по бронетанковому заводу в Харькове
Спецоперация, 8 июня: российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу в Харькове
Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника ВСУ, а также уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных, сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
Ход операции
Кроме того, российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных.
Российские системы ПВО за сутки сбили два истребителя МиГ-29, а также один вертолёт и 11 беспилотников ВВС Украины, а российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", заявил генерал.
Конашенков также отметил, что "в результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районе Шелкоплясы и "Оса-АКМ" в Верхняя Роганка Харьковской области".
По сообщениям оборонного ведомства, почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО). Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, только в ходе освобождения Святогорска были убиты свыше 300 военных.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают о том, что с начала СВО в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, 732 пострадали.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по территории республики 6 июня, говорится в Telegram-канале генпрокуратуры.
Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Международная ситуация
"Чтобы пополнить редеющие ряды вооруженных сил Украины киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи "солдат удачи" так называемых - из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве призывают Великобританию принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения судьбы. РФ предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств.
При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Лондон не обращался к Москве по содействию в обмене пленных британских наемников, которые сдались в плен в Мариуполе. А отвечая на вопрос, можно ли считать попытку обжалования приговора как признание Лондоном суверенитета ДНР, он отметил, что "так можно ставить вопрос".
Тем временем в пресс-службе ВСУ заявили, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе украинских регулярных частей, получают статус комбатантов, а также право на обращение с ними как с военнопленными.
"Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года. Соответствующие лица являются военнослужащими вооруженных сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
* Запрещенная в России террористическая группировка