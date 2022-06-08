https://ria.ru/20220608/spetsoperatsiya-1794123012.html

Спецоперация, 8 июня: удар по бронетанковому заводу в Харькове

Спецоперация, 8 июня: удар по бронетанковому заводу в Харькове - РИА Новости, 08.06.2022

Спецоперация, 8 июня: удар по бронетанковому заводу в Харькове

Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника ВСУ, а также уничтожила за сутки пункт... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:51

2022-06-08T22:51

2022-06-08T22:51

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника ВСУ, а также уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных, сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.Ход операции"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства.Кроме того, российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных.Российские системы ПВО за сутки сбили два истребителя МиГ-29, а также один вертолёт и 11 беспилотников ВВС Украины, а российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", заявил генерал.Конашенков также отметил, что "в результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районе Шелкоплясы и "Оса-АКМ" в Верхняя Роганка Харьковской области".По сообщениям оборонного ведомства, почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО). Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, только в ходе освобождения Святогорска были убиты свыше 300 военных.В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают о том, что с начала СВО в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, 732 пострадали.Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по территории республики 6 июня, говорится в Telegram-канале генпрокуратуры.Более 16 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Международная ситуацияВ МИД РФ заявили, что Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и боевиков ИГ*."Чтобы пополнить редеющие ряды вооруженных сил Украины киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи "солдат удачи" так называемых - из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии", - сказала она в ходе брифинга в среду.Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве призывают Великобританию принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения судьбы. РФ предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств.При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Лондон не обращался к Москве по содействию в обмене пленных британских наемников, которые сдались в плен в Мариуполе. А отвечая на вопрос, можно ли считать попытку обжалования приговора как признание Лондоном суверенитета ДНР, он отметил, что "так можно ставить вопрос".Тем временем в пресс-службе ВСУ заявили, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе украинских регулярных частей, получают статус комбатантов, а также право на обращение с ними как с военнопленными."Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года. Соответствующие лица являются военнослужащими вооруженных сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.* Запрещенная в России террористическая группировка

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Разминирование пляжей Мариуполя силами МЧС РФ Сапёры МЧС России проводят разминирование пляжей Мариуполя 2022-06-08T22:51 true PT0M19S

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Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, мария захарова, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, ввс украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29