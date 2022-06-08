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Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР
Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР
Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:09
2022-06-08T14:09
2022-06-08T14:09
липецкая область
липецкая область
общество
признание днр и лнр в россии
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днр
донецкая народная республика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский район.Школы в населенном пункте нужно две. Артамонов дал поручение начать работы в ближайшее время. Рядом со школой развернётся городок строителей из Липецкой области. Специалисты придут и на территорию детского сада "Солнышко". Крыша детского учреждения требует капремонта, нужно облагородить детскую площадку и территорию вокруг здания.Представители Липецкой области налаживают необходимые связи. В ближайшее время запланированы контакты по линии сельского хозяйства. Регион способен помочь подшефной местности со средствами защиты растений, дефицит которых испытывают володарские фермеры. Завод по производству этих средств недавно открылся в особой экономической зоне "Липецк".
https://ria.ru/20220607/sotrudnichestvo-1793754109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика, игорь артамонов, володарский район