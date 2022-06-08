https://ria.ru/20220608/shkoly-1793985943.html

Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР

Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР

Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:09

2022-06-08T14:09

2022-06-08T14:09

липецкая область

липецкая область

общество

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

днр

донецкая народная республика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский район.Школы в населенном пункте нужно две. Артамонов дал поручение начать работы в ближайшее время. Рядом со школой развернётся городок строителей из Липецкой области. Специалисты придут и на территорию детского сада "Солнышко". Крыша детского учреждения требует капремонта, нужно облагородить детскую площадку и территорию вокруг здания.Представители Липецкой области налаживают необходимые связи. В ближайшее время запланированы контакты по линии сельского хозяйства. Регион способен помочь подшефной местности со средствами защиты растений, дефицит которых испытывают володарские фермеры. Завод по производству этих средств недавно открылся в особой экономической зоне "Липецк".

https://ria.ru/20220607/sotrudnichestvo-1793754109.html

липецкая область

донецкая народная республика

володарский район

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Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика, игорь артамонов, володарский район