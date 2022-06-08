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Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
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Липецкая область
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Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР
Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР
Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:09
2022-06-08T14:09
липецкая область
липецкая область
общество
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
днр
донецкая народная республика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский район.Школы в населенном пункте нужно две. Артамонов дал поручение начать работы в ближайшее время. Рядом со школой развернётся городок строителей из Липецкой области. Специалисты придут и на территорию детского сада "Солнышко". Крыша детского учреждения требует капремонта, нужно облагородить детскую площадку и территорию вокруг здания.Представители Липецкой области налаживают необходимые связи. В ближайшее время запланированы контакты по линии сельского хозяйства. Регион способен помочь подшефной местности со средствами защиты растений, дефицит которых испытывают володарские фермеры. Завод по производству этих средств недавно открылся в особой экономической зоне "Липецк".
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липецкая область
донецкая народная республика
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липецкая область, общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика, игорь артамонов, володарский район
14:09 08.06.2022
 

Липецкая область построит две школы в подшефном Володарском районе ДНР

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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ЛИПЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Липецкая область поможет построить школу в подшефном Володарском районе Донецкой народной республики, сообщил глава региона Игорь Артамонов, посещая Володарский район.
Школы в населенном пункте нужно две. Артамонов дал поручение начать работы в ближайшее время. Рядом со школой развернётся городок строителей из Липецкой области. Специалисты придут и на территорию детского сада "Солнышко". Крыша детского учреждения требует капремонта, нужно облагородить детскую площадку и территорию вокруг здания.
"Первая задача – помочь со школой, с детским садом, с подготовкой к зиме. Как можно по шесть лет делать капремонт? Детский сад в ужасном состоянии, крыша сыплется. Будем доделывать то, что многие годы не могло быть доделано. Много возникло организационных вопросов, их будем обсуждать с правительством ДНР", – сказал Артамонов.
Представители Липецкой области налаживают необходимые связи. В ближайшее время запланированы контакты по линии сельского хозяйства. Регион способен помочь подшефной местности со средствами защиты растений, дефицит которых испытывают володарские фермеры. Завод по производству этих средств недавно открылся в особой экономической зоне "Липецк".
Липецкая область подписала соглашение с Володарским районом ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:22Липецкая область
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаИгорь АртамоновВолодарский район
 
 
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