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Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи - РИА Новости, 08.06.2022
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Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи
Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи - РИА Новости, 08.06.2022
Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи
Для нормализации ситуации на Корейском полуострове США должны ослабить санкции в отношении КНДР и прекратить военные учения в регионе, заявил на платформе ООН... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:30
2022-06-08T20:32
в мире
китай
сша
оон
совет безопасности оон
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Для нормализации ситуации на Корейском полуострове США должны ослабить санкции в отношении КНДР и прекратить военные учения в регионе, заявил на платформе ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.По словам представителя Китая, "принципиальное решение проблемы корейского полуострова требует отказа от старого подхода введения санкций и увеличения давления". "Жесткие санкции СБ ООН против КНДР беспрецедентны и затрагивают больше, чем ядерные ракеты", - указал постпред Китая.На прошлой неделе Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР за серию новых ракетных испытаний.Как сообщил представитель Китая, Россия и КНР внесли собственную резолюцию, которая должна улучшить гуманитарную ситуацию для жителей КНДР, будет способствовать политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и выразил надежду, что члены СБ рассмотрят ее в позитивном ключе.В воскресенье КНДР осуществила запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.В ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.
https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html
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в мире, китай, сша, оон, совет безопасности оон, корейский полуостров, кндр (северная корея)
20:30 08.06.2022 (обновлено: 20:32 08.06.2022)
 
Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи

Постпред Чжан Цзюнь призвал США ослабить санкции против КНДР и прекратить учения в регионе

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Для нормализации ситуации на Корейском полуострове США должны ослабить санкции в отношении КНДР и прекратить военные учения в регионе, заявил на платформе ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.
"Главным является предпринимать действия, не только говорить о готовности к диалогу без предварительных условий", - сказал представитель КНР, выступая на генеральной ассамблее ООН в среду. По его словам, "США могут сделать многое, например ослабить в определенных сферах санкции в отношении КНДР, прекратить совместные (с Южной Кореей) военные учения".
По словам представителя Китая, "принципиальное решение проблемы корейского полуострова требует отказа от старого подхода введения санкций и увеличения давления". "Жесткие санкции СБ ООН против КНДР беспрецедентны и затрагивают больше, чем ядерные ракеты", - указал постпред Китая.
На прошлой неделе Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР за серию новых ракетных испытаний.
Как сообщил представитель Китая, Россия и КНР внесли собственную резолюцию, которая должна улучшить гуманитарную ситуацию для жителей КНДР, будет способствовать политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и выразил надежду, что члены СБ рассмотрят ее в позитивном ключе.
В воскресенье КНДР осуществила запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
В ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 01:21
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР
 
В миреКитайСШАООНСовет Безопасности ООНКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)
 
 
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