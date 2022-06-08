https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794105158.html

Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи

Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи - РИА Новости, 08.06.2022

Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи

Для нормализации ситуации на Корейском полуострове США должны ослабить санкции в отношении КНДР и прекратить военные учения в регионе, заявил на платформе ООН... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:30

2022-06-08T20:30

2022-06-08T20:32

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корейский полуостров

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Для нормализации ситуации на Корейском полуострове США должны ослабить санкции в отношении КНДР и прекратить военные учения в регионе, заявил на платформе ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.По словам представителя Китая, "принципиальное решение проблемы корейского полуострова требует отказа от старого подхода введения санкций и увеличения давления". "Жесткие санкции СБ ООН против КНДР беспрецедентны и затрагивают больше, чем ядерные ракеты", - указал постпред Китая.На прошлой неделе Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР за серию новых ракетных испытаний.Как сообщил представитель Китая, Россия и КНР внесли собственную резолюцию, которая должна улучшить гуманитарную ситуацию для жителей КНДР, будет способствовать политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и выразил надежду, что члены СБ рассмотрят ее в позитивном ключе.В воскресенье КНДР осуществила запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.В ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

китай

сша

корейский полуостров

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в мире, китай, сша, оон, совет безопасности оон, корейский полуостров, кндр (северная корея)