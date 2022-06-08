20:30 08.06.2022 (обновлено: 20:32 08.06.2022)
Постпред Китая в ООН призвал США ослабить санкции против Северной Кореи
Постпред Чжан Цзюнь призвал США ослабить санкции против КНДР и прекратить учения в регионе
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Для нормализации ситуации на Корейском полуострове США должны ослабить санкции в отношении КНДР и прекратить военные учения в регионе, заявил на платформе ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.
"Главным является предпринимать действия, не только говорить о готовности к диалогу без предварительных условий", - сказал представитель КНР, выступая на генеральной ассамблее ООН в среду. По его словам, "США могут сделать многое, например ослабить в определенных сферах санкции в отношении КНДР, прекратить совместные (с Южной Кореей) военные учения".
По словам представителя Китая, "принципиальное решение проблемы корейского полуострова требует отказа от старого подхода введения санкций и увеличения давления". "Жесткие санкции СБ ООН против КНДР беспрецедентны и затрагивают больше, чем ядерные ракеты", - указал постпред Китая.
Как сообщил представитель Китая, Россия и КНР внесли собственную резолюцию, которая должна улучшить гуманитарную ситуацию для жителей КНДР, будет способствовать политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и выразил надежду, что члены СБ рассмотрят ее в позитивном ключе.
В воскресенье КНДР осуществила запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
В ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.