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Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
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Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО
Президент США Джо Байден 25 июня в Германии на саммите G7 обсудит Украину, энергетический и продовольственный кризисы и здравоохранение, 28 июня посетит Мадрид... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:13
2022-06-08T15:24
в мире
германия
g7
карин жан-пьер
украина
мадрид
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Президент США Джо Байден 25 июня в Германии на саммите G7 обсудит Украину, энергетический и продовольственный кризисы и здравоохранение, 28 июня посетит Мадрид для участия в саммите НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.Там отмечается, что лидеры "семерки" обсудят глобальные вызовы, включая поддержку Украины, развитие инфраструктуры, климат, здравоохранение и продовольственный и энергетический кризисы.Как отметила Жан-Пьер, 28 июня Байден посетит Мадрид для участия в саммите НАТО, где лидеры одобрят новую стратегическую концепцию альянса.
https://ria.ru/20220608/ekonomika-1793924863.html
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в мире, германия, g7, карин жан-пьер, украина, мадрид, нато, сша, джо байден
15:13 08.06.2022 (обновлено: 15:24 08.06.2022)
 
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО

Джо Байден посетит Германию и Испанию с 25 по 28 июня для участия в саммитах G7 и НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Президент США Джо Байден 25 июня в Германии на саммите G7 обсудит Украину, энергетический и продовольственный кризисы и здравоохранение, 28 июня посетит Мадрид для участия в саммите НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден отправится в замок Эльмау на юге Германии 25 июня, чтобы присутствовать на саммите лидеров G7", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Там отмечается, что лидеры "семерки" обсудят глобальные вызовы, включая поддержку Украины, развитие инфраструктуры, климат, здравоохранение и продовольственный и энергетический кризисы.
Как отметила Жан-Пьер, 28 июня Байден посетит Мадрид для участия в саммите НАТО, где лидеры одобрят новую стратегическую концепцию альянса.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 11:40
Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой
 
В миреГерманияG7Карин Жан-ПьерУкраинаМадридНАТОСШАДжо Байден
 
 
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