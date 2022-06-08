https://ria.ru/20220608/sammit-1794013272.html
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО
Президент США Джо Байден 25 июня в Германии на саммите G7 обсудит Украину, энергетический и продовольственный кризисы и здравоохранение, 28 июня посетит Мадрид... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:13
2022-06-08T15:13
2022-06-08T15:24
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ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Президент США Джо Байден 25 июня в Германии на саммите G7 обсудит Украину, энергетический и продовольственный кризисы и здравоохранение, 28 июня посетит Мадрид для участия в саммите НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.Там отмечается, что лидеры "семерки" обсудят глобальные вызовы, включая поддержку Украины, развитие инфраструктуры, климат, здравоохранение и продовольственный и энергетический кризисы.Как отметила Жан-Пьер, 28 июня Байден посетит Мадрид для участия в саммите НАТО, где лидеры одобрят новую стратегическую концепцию альянса.
https://ria.ru/20220608/ekonomika-1793924863.html
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в мире, германия, g7, карин жан-пьер, украина, мадрид, нато, сша, джо байден
15:13 08.06.2022 (обновлено: 15:24 08.06.2022)
Байден посетит Германию и Испанию для участия в саммитах G7 и НАТО
Джо Байден посетит Германию и Испанию с 25 по 28 июня для участия в саммитах G7 и НАТО