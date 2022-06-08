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Росгвардейцы разминировали водонапорную башню под Харьковом - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/rosgvardiya-1794021806.html
Росгвардейцы разминировали водонапорную башню под Харьковом
Росгвардейцы разминировали водонапорную башню под Харьковом - РИА Новости, 08.06.2022
Росгвардейцы разминировали водонапорную башню под Харьковом
Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню под Харьковом, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:30
2022-06-08T15:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню под Харьковом, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из населенных пунктов Харьковской области после досмотра водонапорной башни военнослужащие Росгвардии обнаружили, что здание заминировано. Помимо этого, в строении рядом найдены 10 ящиков с боеприпасами к ракетной системе "Град", между которыми заложены минометные мины с установленным самодельным взрывным устройством. Впоследствии опасные находки были обезврежены", - говорится в релизе.Кроме того, в другом населенном пункте региона спецназ ведомства нашел подготовленные позиции противника, где находились восемь 152-мм снарядов, боеприпасы иностранного производства, бронежилеты, шлемы и форма расцветки НАТО.Добавляется, что росгвардейцы также задержали украинского военного и гражданина, находившегося в розыске. Также были обнаружены одиннадцать 82-мм осколочно-фугасных мин, 11 противотанковых мин и форма украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато, ситуация в днр и лнр
15:30 08.06.2022
 
Росгвардейцы разминировали водонапорную башню под Харьковом

Саперы Росгвардии обезвредили водонапорную башню в Харьковской области

© РИА Новости / Андрей КоцРоссийский сапер
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Российский сапер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню под Харьковом, сообщает пресс-служба ведомства.
"В одном из населенных пунктов Харьковской области после досмотра водонапорной башни военнослужащие Росгвардии обнаружили, что здание заминировано. Помимо этого, в строении рядом найдены 10 ящиков с боеприпасами к ракетной системе "Град", между которыми заложены минометные мины с установленным самодельным взрывным устройством. Впоследствии опасные находки были обезврежены", - говорится в релизе.
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Кроме того, в другом населенном пункте региона спецназ ведомства нашел подготовленные позиции противника, где находились восемь 152-мм снарядов, боеприпасы иностранного производства, бронежилеты, шлемы и форма расцветки НАТО.
Добавляется, что росгвардейцы также задержали украинского военного и гражданина, находившегося в розыске. Также были обнаружены одиннадцать 82-мм осколочно-фугасных мин, 11 противотанковых мин и форма украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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