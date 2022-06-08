Рейтинг@Mail.ru
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/pozhar-1794104904.html
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер - РИА Новости, 08.06.2022
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер
Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:28
2022-06-08T20:28
происшествия
владивосток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789250562_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_f90a7d2046aca5bef5f4e6af3b55ace3.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В восьми километрах юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере "Икларанд", - сказал собеседник агентства.По его словам, с горящего траулера эвакуировали на проходящие мимо суда 13 членов экипажа. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220218/avarii-1773519006.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789250562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db3eda8d95ba0c67782fb883aa8e3655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия
20:28 08.06.2022
 
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер

Около Владивостока загорелся рыболовный траулер, с судна эвакуировали 13 членов экипажа

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКатер береговой охраны в Амурском заливе
Катер береговой охраны в Амурском заливе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Катер береговой охраны в Амурском заливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В восьми километрах юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере "Икларанд", - сказал собеседник агентства.
Обломки судна Trinity Spirit в Нигерии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 11:53
ЧП и аварии на морских судах в мире в 2021-2022 годах
По его словам, с горящего траулера эвакуировали на проходящие мимо суда 13 членов экипажа. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала