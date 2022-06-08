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Около Владивостока загорелся рыболовный траулер

Около Владивостока загорелся рыболовный траулер - РИА Новости, 08.06.2022

Около Владивостока загорелся рыболовный траулер

Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:28

2022-06-08T20:28

2022-06-08T20:28

происшествия

владивосток

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В восьми километрах юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере "Икларанд", - сказал собеседник агентства.По его словам, с горящего траулера эвакуировали на проходящие мимо суда 13 членов экипажа. Обстоятельства происшествия выясняются.

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владивосток

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, россия