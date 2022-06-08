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Около Владивостока загорелся рыболовный траулер
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер - РИА Новости, 08.06.2022
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер
Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:28
2022-06-08T20:28
2022-06-08T20:28
происшествия
владивосток
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы более 10 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В восьми километрах юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере "Икларанд", - сказал собеседник агентства.По его словам, с горящего траулера эвакуировали на проходящие мимо суда 13 членов экипажа. Обстоятельства происшествия выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер
Около Владивостока загорелся рыболовный траулер, с судна эвакуировали 13 членов экипажа