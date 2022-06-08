https://ria.ru/20220608/pozhar-1794074719.html
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров - РИА Новости, 08.06.2022
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров
Площадь пожара в цеху механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:49
2022-06-08T17:49
2022-06-08T18:12
московская область (подмосковье)
происшествия
сергиев посад
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Площадь пожара в цеху механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что в 15.56 пожар на кровле цеха был локализован на площади 30 квадратных метров."Отмена локализации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, а также наличие горючего утеплителя. К тушению пожара привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20220608/naezd-1794072295.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:49 08.06.2022 (обновлено: 18:12 08.06.2022)
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров
Площадь пожара на механическом заводе в Сергиевом Посаде выросла до 500 квадратных метров