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Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров - РИА Новости, 08.06.2022
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Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров - РИА Новости, 08.06.2022
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров
Площадь пожара в цеху механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:49
2022-06-08T18:12
московская область (подмосковье)
происшествия
сергиев посад
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Площадь пожара в цеху механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что в 15.56 пожар на кровле цеха был локализован на площади 30 квадратных метров."Отмена локализации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, а также наличие горючего утеплителя. К тушению пожара привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
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московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:49 08.06.2022 (обновлено: 18:12 08.06.2022)
 
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 500 квадратных метров

Площадь пожара на механическом заводе в Сергиевом Посаде выросла до 500 квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииПожар на заводе в Сергиевом Посаде
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : МЧС России
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Площадь пожара в цеху механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в 15.56 пожар на кровле цеха был локализован на площади 30 квадратных метров.
"Отмена локализации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, а также наличие горючего утеплителя. К тушению пожара привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
Знак пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 17:37
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСергиев ПосадМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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