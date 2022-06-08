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Украинцам могут вручить повестку на блокпостах и в метро, заявили в ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
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Украинцам могут вручить повестку на блокпостах и в метро, заявили в ВСУ
Украинцам могут вручить повестку на блокпостах и в метро, заявили в ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
Украинцам могут вручить повестку на блокпостах и в метро, заявили в ВСУ
Закон Украины дает право вручать повестку о мобилизации в любом людном месте, например, в метро, сообщила в среду пресс-служба украинских сухопутных войск. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:06
2022-06-08T17:06
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Закон Украины дает право вручать повестку о мобилизации в любом людном месте, например, в метро, сообщила в среду пресс-служба украинских сухопутных войск."Вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, независимо от формы подчинения и собственности. Кроме того, повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах и тому подобное. В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности", – говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что нарушитель, который не явится по вызову в военное время, может быть оштрафован. Ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). За уклонение от мобилизации уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет."Нацполиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования", - уточнили в пресс-службе.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно. 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток, до 23 августа.
https://ria.ru/20220606/armiya-1793590743.html
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в мире, украина, сша, верховная рада украины, вооруженные силы украины
17:06 08.06.2022
 
Украинцам могут вручить повестку на блокпостах и в метро, заявили в ВСУ

Пресс-служба сухопутных войск ВСУ: повестку о призыве в армию могут вручить в любом месте

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Закон Украины дает право вручать повестку о мобилизации в любом людном месте, например, в метро, сообщила в среду пресс-служба украинских сухопутных войск.
"Вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, независимо от формы подчинения и собственности. Кроме того, повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах и тому подобное. В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности", – говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что нарушитель, который не явится по вызову в военное время, может быть оштрафован. Ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). За уклонение от мобилизации уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.
"Нацполиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования", - уточнили в пресс-службе.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно. 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток, до 23 августа.
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