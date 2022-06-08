https://ria.ru/20220608/postradavshie-1794103915.html

На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека

На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека - РИА Новости, 08.06.2022

На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека

Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:17

2022-06-08T20:17

2022-06-08T20:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В районе "Тимирязевский" произошел обрыв троса фасадного подъемника в строящемся здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они госпитализированы. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20220608/dtp-1794100842.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва