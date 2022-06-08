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На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека
На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека - РИА Новости, 08.06.2022
На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека
Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:17
2022-06-08T20:17
2022-06-08T20:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В районе "Тимирязевский" произошел обрыв троса фасадного подъемника в строящемся здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они госпитализированы. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших уточняются.
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РИА Новости
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происшествия, москва
20:17 08.06.2022 (обновлено: 20:27 08.06.2022)
На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека
В Москве в строящемся здании пострадали два человека из-за оборвавшегося троса подъемника