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На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека - РИА Новости, 08.06.2022
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На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека
На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека - РИА Новости, 08.06.2022
На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека
Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:17
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В районе "Тимирязевский" произошел обрыв троса фасадного подъемника в строящемся здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они госпитализированы. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
20:17 08.06.2022 (обновлено: 20:27 08.06.2022)
 
На стройке в Москве оборвался трос подъемника, пострадали два человека

В Москве в строящемся здании пострадали два человека из-за оборвавшегося троса подъемника

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса в Москве
Строительство жилого комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Строительство жилого комплекса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Трос подъемника оборвался в строящемся здании на севере Москвы, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе "Тимирязевский" произошел обрыв троса фасадного подъемника в строящемся здании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали двое рабочих, они госпитализированы. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших уточняются.
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