https://ria.ru/20220608/postradavshie-1794099768.html

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести - РИА Новости, 08.06.2022

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:45

2022-06-08T19:45

2022-06-08T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Макеевке число жертв возросло до семи человек: один погиб, шесть получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб сообщал, что из-за обстрела Макеевки погибла женщина, пострадали еще четыре человека.

https://ria.ru/20220608/naemniki-1794089433.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины