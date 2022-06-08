https://ria.ru/20220608/postradavshie-1794099768.html
Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести - РИА Новости, 08.06.2022
Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:45
2022-06-08T19:45
2022-06-08T19:45
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной Республике возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Макеевке число жертв возросло до семи человек: один погиб, шесть получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб сообщал, что из-за обстрела Макеевки погибла женщина, пострадали еще четыре человека.
https://ria.ru/20220608/naemniki-1794089433.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР возросло до шести
Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки возросло до шести