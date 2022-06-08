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Боррель анонсировал назначения новых послов ЕС, в том числе в России

Боррель анонсировал назначения новых послов ЕС, в том числе в России - РИА Новости, 08.06.2022

Боррель анонсировал назначения новых послов ЕС, в том числе в России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств Евросоюза в разных... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:07

2022-06-08T16:07

2022-06-08T16:10

в мире

жозеп боррель

россия

евросоюз

франция

малайзия

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БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств Евросоюза в разных странах, в том числе в России, сообщила в среду европейская внешнеполитическая служба.В Россию предлагается отправить действующего посла Франции в Малайзии Ролана Галарага.В документе сообщается, что ранее дипломат отвечал за Россию, Украину, Кавказ и Центральную Азию в министерстве иностранных дел Франции.

https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html

россия

франция

малайзия

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в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, франция, малайзия