https://ria.ru/20220608/obvinenie-1794100977.html

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР

Уголовное дело по обвинению в коллаборационизме заведено против министра юстиции Донецкой Народной республики, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:55

2022-06-08T19:55

2022-06-08T19:55

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

генеральная прокуратура украины

донбасс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в коллаборационизме заведено против министра юстиции Донецкой Народной республики, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.По информации ведомства, ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.Фамилию в офисе генпрокурора Украины не сообщают. На данный момент министром юстиции ДНР является Юрий Сироватко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, генеральная прокуратура украины, донбасс