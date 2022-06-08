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Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/obvinenie-1794100977.html
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР
Уголовное дело по обвинению в коллаборационизме заведено против министра юстиции Донецкой Народной республики, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:55
2022-06-08T19:55
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
генеральная прокуратура украины
донбасс
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в коллаборационизме заведено против министра юстиции Донецкой Народной республики, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.По информации ведомства, ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.Фамилию в офисе генпрокурора Украины не сообщают. На данный момент министром юстиции ДНР является Юрий Сироватко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, генеральная прокуратура украины, донбасс
19:55 08.06.2022
 
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР

Генпрокуратура Украины обвинила министра юстиции ДНР Сироватко в коллаборационизме

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в коллаборационизме заведено против министра юстиции Донецкой Народной республики, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.
"По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, находясь на должности так называемого "министра юстиции ДНР", с целью формирования у граждан мнения относительно законности органов, созданных оккупационной администрацией государства-агрессора, осуществлял публичные выступления по созданию и порядку работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Фамилию в офисе генпрокурора Украины не сообщают. На данный момент министром юстиции ДНР является Юрий Сироватко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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