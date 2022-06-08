Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против министра юстиции ДНР
Генпрокуратура Украины обвинила министра юстиции ДНР Сироватко в коллаборационизме
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в коллаборационизме заведено против министра юстиции Донецкой Народной республики, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.
"По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, находясь на должности так называемого "министра юстиции ДНР", с целью формирования у граждан мнения относительно законности органов, созданных оккупационной администрацией государства-агрессора, осуществлял публичные выступления по созданию и порядку работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.