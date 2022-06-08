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ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из "Града"

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из "Града" - РИА Новости, 08.06.2022

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из "Града"

Украинские войска в 15.20 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:54

2022-06-08T15:54

2022-06-08T16:06

в мире

лнр

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.20 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Северск по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле Кременной со стороны украинских войск. По населенному пункту выпустили восемь снарядов из танка.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр