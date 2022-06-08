ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из "Града"

Украинские войска выпустили по Кременной в ЛНР 40 ракет из РСЗО "Град"
Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.
Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.
Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.
Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.
Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.
Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.
Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.
Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.
За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.
За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.
Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.
Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.
Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.
Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.
Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.
Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.
За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.
Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.