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Происшествий на водоемах Москвы за 11 лет стало меньше в 2,5 раза
Происшествий на водоемах Москвы за 11 лет стало меньше в 2,5 раза - РИА Новости, 14.06.2022
Происшествий на водоемах Москвы за 11 лет стало меньше в 2,5 раза
Количество происшествий на водных объектах Москвы за последние 11 лет удалось снизить в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-08T11:36
2022-06-08T11:36
2022-06-14T15:24
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество происшествий на водных объектах Москвы за последние 11 лет удалось снизить в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита."В результате проводимой работы за последние 11 лет удалось снизить количество происшествий водных объектах города в 2,5 раза", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в соответствии с оценочным показателем уровня безопасности на 100 тысяч человек Москва занимает второе место в Центральном федеральном округе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гочсипб
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество происшествий на водных объектах Москвы за последние 11 лет удалось снизить в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы
и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита.
"В результате проводимой работы за последние 11 лет удалось снизить количество происшествий водных объектах города в 2,5 раза", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в соответствии с оценочным показателем уровня безопасности на 100 тысяч человек Москва занимает второе место в Центральном федеральном округе.