https://ria.ru/20220608/moskva-1793914069.html
В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону
В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону - РИА Новости, 08.06.2022
В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону
Тринадцать зон отдыха с купанием подготовили к летнему сезону на территории Москвы, все водоемы обследованы водолазами, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:27
2022-06-08T11:27
2022-06-08T11:27
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Тринадцать зон отдыха с купанием подготовили к летнему сезону на территории Москвы, все водоемы обследованы водолазами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Всего в городе определено 139 таких мест, 13 из них — с купанием", — сказал собеседник агентства. Среди них — Левобережье, Путяевский пруд №1, озера Белое, Черное, Мещерское и Школьное, второй и третий пляжи Серебряного Бора, "Тропарево" и Большой городской пруд в ЗеленоградеВ пресс-службе добавили, что в этом году к зонам отдыха на воде также добавились Головинские пруды. Перед стартом сезона водолазы провели обследование и очистку дна всех водоемов.
https://ria.ru/20220606/dagestan-1793404520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, отдых, москва, москва-река, зеленоград
В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону
Спасатели подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием в Москве
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Тринадцать зон отдыха с купанием подготовили к летнему сезону на территории Москвы, все водоемы обследованы водолазами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"Всего в городе определено 139 таких мест, 13 из них — с купанием", — сказал собеседник агентства.
Среди них — Левобережье, Путяевский пруд №1, озера Белое, Черное, Мещерское и Школьное, второй и третий пляжи Серебряного Бора, "Тропарево" и Большой городской пруд в Зеленограде
В пресс-службе добавили, что в этом году к зонам отдыха на воде также добавились Головинские пруды. Перед стартом сезона водолазы провели обследование и очистку дна всех водоемов.