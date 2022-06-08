https://ria.ru/20220608/moskva-1793914069.html

В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону

В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону - РИА Новости, 08.06.2022

В Москве подготовили 13 зон отдыха с купанием к летнему сезону

Тринадцать зон отдыха с купанием подготовили к летнему сезону на территории Москвы, все водоемы обследованы водолазами, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:27

2022-06-08T11:27

2022-06-08T11:27

туризм

городское хозяйство москвы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Тринадцать зон отдыха с купанием подготовили к летнему сезону на территории Москвы, все водоемы обследованы водолазами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Всего в городе определено 139 таких мест, 13 из них — с купанием", — сказал собеседник агентства. Среди них — Левобережье, Путяевский пруд №1, озера Белое, Черное, Мещерское и Школьное, второй и третий пляжи Серебряного Бора, "Тропарево" и Большой городской пруд в ЗеленоградеВ пресс-службе добавили, что в этом году к зонам отдыха на воде также добавились Головинские пруды. Перед стартом сезона водолазы провели обследование и очистку дна всех водоемов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, отдых, москва, москва-река, зеленоград