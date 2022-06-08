https://ria.ru/20220608/mosgorduma-1794061481.html

В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР

В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022

В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР

Депутаты Мосгордумы предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Германии, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:10

2022-06-08T17:10

2022-06-08T17:10

московская городская дума

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Германии, сообщается в Telegram-канале столичного парламента."Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России Площадью Донецкой Народной Республики и предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в Правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование. Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали название для территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка у посольства США, наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".

https://ria.ru/20220506/gerb-1787130245.html

донбасс

луганская народная республика

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московская городская дума, донбасс, луганская народная республика