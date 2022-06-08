Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/mosgorduma-1794061481.html
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР
Депутаты Мосгордумы предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Германии, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:10
2022-06-08T17:10
московская городская дума
донбасс
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781954379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6f67f87bac1a7c5cf71659527f7023e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Германии, сообщается в Telegram-канале столичного парламента."Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России Площадью Донецкой Народной Республики и предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в Правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование. Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали название для территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка у посольства США, наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
https://ria.ru/20220506/gerb-1787130245.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781954379_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cc95d3995e138503b5b62969d1b6da45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская городская дума, донбасс, луганская народная республика
17:10 08.06.2022
 
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ Площадью ЛНР

Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства Германии Площадью ЛНР

© Фото : МосгордумаМосгордума
Мосгордума - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Мосгордума
Мосгордума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Германии, сообщается в Telegram-канале столичного парламента.
"Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России Площадью Донецкой Народной Республики и предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в Правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование. Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали название для территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка у посольства США, наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
Флаг города Москвы перед зданием отеля Метрополь - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 09:08
Депутаты Мосгордумы поделились мнением о гербе столицы
 
Московская городская думаДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала