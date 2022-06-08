https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793909283.html

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться - РИА Новости, 08.06.2022

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные силы в стране должны объединиться и готовиться к протестам, чтобы противостоять правящей партии... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:27

2022-06-08T10:27

2022-06-08T10:27

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные силы в стране должны объединиться и готовиться к протестам, чтобы противостоять правящей партии "Действие и солидарность". Ранее он заявил, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия делают все для присоединения республики к Румынии и НАТО."Призываю все оппозиционные силы общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как Майя Санду и партия "Действие и солидарность" предали национальные интересы народа. Каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, осенью и зимой Молдавию ждут самые страшные холод и голод за всю историю страны. Экс-президент полагает, что терпение людей уже на пределе. "Убежден, что рано или поздно и я присоединюсь к восставшим гражданам и неизбежным протестам. Помогу, чем смогу", - добавил Додон.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Полиформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.Власти обвиняют Додона в коррупции и госизмене, он находится под домашним арестом. Сам политик и его сторонники считают, что это результат политического преследования со стороны нынешней главы республики Майи Санду.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон