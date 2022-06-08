https://ria.ru/20220608/kultura-1793874547.html

На Украине создадут совет по вопросам "дерусификации и декоммунизации"

На Украине создадут совет по вопросам "дерусификации и декоммунизации" - РИА Новости, 08.06.2022

На Украине создадут совет по вопросам "дерусификации и декоммунизации"

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T02:10

2022-06-08T02:10

2022-06-08T02:10

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украинский институт национальной памяти

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны, следует из заявления ведомства."На данный момент мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа - Совета при МКИП и УИНП (Украинский институт национальной памяти - ред.), который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788981543.html

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в мире, украина, россия, украинский институт национальной памяти