Меркель выступила против запрета русской культуры
Экс-канцлер ФРГ Меркель выступила против запрета русской культуры
© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко.
"Нет, я бы не сделала этого... Она делала политические вещи, которые я осуждаю", - сказала Меркель, отвечая на вопрос в ходе интервью, показанного телеканалом Phoenix, пригласила бы она Нетребко завтра в свой дом, как это произошло несколько лет назад.
"Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - добавила Меркель.
В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. В настоящее время ее концерты с успехом возобновились на Западе.