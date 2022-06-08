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Меркель выступила против запрета русской культуры - РИА Новости, 08.06.2022
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Меркель выступила против запрета русской культуры
Меркель выступила против запрета русской культуры - РИА Новости, 08.06.2022
Меркель выступила против запрета русской культуры
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:52
2022-06-08T00:52
россия
украина
европа
метрополитен-опера
владимир путин
в мире
германия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко."Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - добавила Меркель.В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. В настоящее время ее концерты с успехом возобновились на Западе.
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россия, украина, европа, метрополитен-опера, владимир путин, в мире, германия, ангела меркель
00:52 08.06.2022
 
Меркель выступила против запрета русской культуры

Экс-канцлер ФРГ Меркель выступила против запрета русской культуры

© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко.
"Нет, я бы не сделала этого... Она делала политические вещи, которые я осуждаю", - сказала Меркель, отвечая на вопрос в ходе интервью, показанного телеканалом Phoenix, пригласила бы она Нетребко завтра в свой дом, как это произошло несколько лет назад.
"Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - добавила Меркель.
В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
00:27Специальная военная операция на Украине
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине
Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. В настоящее время ее концерты с успехом возобновились на Западе.
 
РоссияУкраинаЕвропаМетрополитен-операВладимир ПутинВ миреГерманияАнгела Меркель
 
 
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