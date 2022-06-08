https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html

Меркель выступила против запрета русской культуры

Меркель выступила против запрета русской культуры - РИА Новости, 08.06.2022

Меркель выступила против запрета русской культуры

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:52

2022-06-08T00:52

2022-06-08T00:52

россия

украина

европа

метрополитен-опера

владимир путин

в мире

германия

ангела меркель

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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко."Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - добавила Меркель.В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. В настоящее время ее концерты с успехом возобновились на Западе.

https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html

россия

украина

европа

германия

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россия, украина, европа, метрополитен-опера, владимир путин, в мире, германия, ангела меркель