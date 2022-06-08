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На заводе в Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха - РИА Новости, 08.06.2022
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На заводе в Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха
На заводе в Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха - РИА Новости, 08.06.2022
На заводе в Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха
Кровля цеха загорелась на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:18
2022-06-08T17:50
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кровля цеха загорелась на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На территории механического завода на проспекте Красной Армии горит кровля цеха", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
16:18 08.06.2022 (обновлено: 17:50 08.06.2022)
 
На заводе в Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха

На механическом заводе в Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха

© Фото : МЧС РоссииПожар на заводе в Сергиевом Посаде
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : МЧС России
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кровля цеха загорелась на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На территории механического завода на проспекте Красной Армии горит кровля цеха", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
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