Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе"
Глава Приамурья Орлов поздравил хоккеистов области с победой на турнире "Золотая шайба"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил хоккеистов области с победой на всероссийском турнире "Золотая шайба", который проходил в городе Пермь.
Как сообщает правительство Приамурья, в соревнованиях участвовали более 200 команд со всей страны, область на турнире представили две команды хоккеистов "Форвард" из ДЮСШ №3 Благовещенска. Первое место завоевала команда спортсменов 8-9 лет, хоккеисты 16-17 лет стали бронзовыми призерами. Губернатор поблагодарил тренерский состав и пообщался со спортсменами.
"Впервые сразу две амурские хоккейные команды завоевали призовые места на всероссийском турнире. Вы большие молодцы! Отдельно поздравляю тренеров. Вы отличные наставники. Сегодня в регионе строится два катка с искусственным льдом — один в Тынде, один в Благовещенске, устанавливаются хоккейные коробки. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей в области занималось спортом. Хоккей — это, можно сказать, наш народный вид спорта", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как добавляют власти, Минспорт Амурской области выделит команде и тренеру, взявшим золото, 390 тысяч рублей и 200 тысяч рублей - бронзовым призёрам.
Для дальнейшего развития хоккея Орлов предложил ежегодно проводить турнир на кубок губернатора Амурской области.
"Такие соревнования станут отличной мотивацией для развития хоккея, привлечения новых участников и стимулом к дальнейшему развитию тех, кто играет давно", - отмечают власти.