https://ria.ru/20220608/khokkeisty-1793959530.html

Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе"

Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе" - РИА Новости, 08.06.2022

Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе"

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил хоккеистов области с победой на всероссийском турнире "Золотая шайба", который проходил в городе Пермь. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:04

2022-06-08T13:04

2022-06-08T13:04

амурская область

амурская область

благовещенск

россия

василий орлов (губернатор)

общество

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил хоккеистов области с победой на всероссийском турнире "Золотая шайба", который проходил в городе Пермь.Как сообщает правительство Приамурья, в соревнованиях участвовали более 200 команд со всей страны, область на турнире представили две команды хоккеистов "Форвард" из ДЮСШ №3 Благовещенска. Первое место завоевала команда спортсменов 8-9 лет, хоккеисты 16-17 лет стали бронзовыми призерами. Губернатор поблагодарил тренерский состав и пообщался со спортсменами."Впервые сразу две амурские хоккейные команды завоевали призовые места на всероссийском турнире. Вы большие молодцы! Отдельно поздравляю тренеров. Вы отличные наставники. Сегодня в регионе строится два катка с искусственным льдом — один в Тынде, один в Благовещенске, устанавливаются хоккейные коробки. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей в области занималось спортом. Хоккей — это, можно сказать, наш народный вид спорта", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как добавляют власти, Минспорт Амурской области выделит команде и тренеру, взявшим золото, 390 тысяч рублей и 200 тысяч рублей - бронзовым призёрам.Для дальнейшего развития хоккея Орлов предложил ежегодно проводить турнир на кубок губернатора Амурской области."Такие соревнования станут отличной мотивацией для развития хоккея, привлечения новых участников и стимулом к дальнейшему развитию тех, кто играет давно", - отмечают власти.

https://ria.ru/20220607/stadiony-1793734940.html

https://ria.ru/20220603/remont-1792785445.html

амурская область

благовещенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор), общество, спорт