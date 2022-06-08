Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе" - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220608/khokkeisty-1793959530.html
Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе"
Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе" - РИА Новости, 08.06.2022
Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе"
Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил хоккеистов области с победой на всероссийском турнире "Золотая шайба", который проходил в городе Пермь. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:04
2022-06-08T13:04
амурская область
амурская область
благовещенск
россия
василий орлов (губернатор)
общество
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил хоккеистов области с победой на всероссийском турнире "Золотая шайба", который проходил в городе Пермь.Как сообщает правительство Приамурья, в соревнованиях участвовали более 200 команд со всей страны, область на турнире представили две команды хоккеистов "Форвард" из ДЮСШ №3 Благовещенска. Первое место завоевала команда спортсменов 8-9 лет, хоккеисты 16-17 лет стали бронзовыми призерами. Губернатор поблагодарил тренерский состав и пообщался со спортсменами."Впервые сразу две амурские хоккейные команды завоевали призовые места на всероссийском турнире. Вы большие молодцы! Отдельно поздравляю тренеров. Вы отличные наставники. Сегодня в регионе строится два катка с искусственным льдом — один в Тынде, один в Благовещенске, устанавливаются хоккейные коробки. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей в области занималось спортом. Хоккей — это, можно сказать, наш народный вид спорта", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как добавляют власти, Минспорт Амурской области выделит команде и тренеру, взявшим золото, 390 тысяч рублей и 200 тысяч рублей - бронзовым призёрам.Для дальнейшего развития хоккея Орлов предложил ежегодно проводить турнир на кубок губернатора Амурской области."Такие соревнования станут отличной мотивацией для развития хоккея, привлечения новых участников и стимулом к дальнейшему развитию тех, кто играет давно", - отмечают власти.
https://ria.ru/20220607/stadiony-1793734940.html
https://ria.ru/20220603/remont-1792785445.html
амурская область
благовещенск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_983d41f02ac8fb4e334ae67a5e493771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор), общество, спорт
13:04 08.06.2022
 
Глава Приамурья поздравил хоккеистов области с победой на "Золотой шайбе"

Глава Приамурья Орлов поздравил хоккеистов области с победой на турнире "Золотая шайба"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил хоккеистов области с победой на всероссийском турнире "Золотая шайба", который проходил в городе Пермь.
Как сообщает правительство Приамурья, в соревнованиях участвовали более 200 команд со всей страны, область на турнире представили две команды хоккеистов "Форвард" из ДЮСШ №3 Благовещенска. Первое место завоевала команда спортсменов 8-9 лет, хоккеисты 16-17 лет стали бронзовыми призерами. Губернатор поблагодарил тренерский состав и пообщался со спортсменами.
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 14:09Амурская область
В Приамурье планируют реконструировать шесть пришкольных стадионов
"Впервые сразу две амурские хоккейные команды завоевали призовые места на всероссийском турнире. Вы большие молодцы! Отдельно поздравляю тренеров. Вы отличные наставники. Сегодня в регионе строится два катка с искусственным льдом — один в Тынде, один в Благовещенске, устанавливаются хоккейные коробки. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей в области занималось спортом. Хоккей — это, можно сказать, наш народный вид спорта", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как добавляют власти, Минспорт Амурской области выделит команде и тренеру, взявшим золото, 390 тысяч рублей и 200 тысяч рублей - бронзовым призёрам.
Для дальнейшего развития хоккея Орлов предложил ежегодно проводить турнир на кубок губернатора Амурской области.
"Такие соревнования станут отличной мотивацией для развития хоккея, привлечения новых участников и стимулом к дальнейшему развитию тех, кто играет давно", - отмечают власти.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:53Амурская область
Глава Приамурья рассказал о планах по ремонту спортивных объектов в регионе
 
Амурская областьАмурская областьБлаговещенскРоссияВасилий Орлов (губернатор)ОбществоСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала