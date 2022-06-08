https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793879123.html

В США заявили о "пожирании" "американской мечты"

В США заявили о "пожирании" "американской мечты" - РИА Новости, 08.06.2022

В США заявили о "пожирании" "американской мечты"

Высокая инфляция "пожирает" "американскую мечту", в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм, заявил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T05:21

2022-06-08T05:21

2022-06-08T05:21

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Высокая инфляция "пожирает" "американскую мечту", в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм, заявил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни."Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс "спиралью". Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?" – задался вопросом он.По его словам, из-за инфляции жители Штатов сейчас настроены крайне пессимистично, они "боятся и недовольны". Так, по данным опроса The Wall Street Journal, 38 процентов респондентов в США полагают, что стали жить хуже, и произошло это, как заметил Варни, всего за полтора года правления Джо Байдена."Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано", - указал он.Как отметил телеведущий, прирост инфляции не снижается, цена галлона (3,785 литра) бензина растет на 4-5 центов (около трех рублей. – прим. ред.) каждый день, при этом администрация Байдена "лишь разводит руками"."К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придется платить за буханку хлеба", - заключил Варни.В последние месяцы цены на бензин в Соединенных Штатах регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины. При этом оппоненты Байдена напоминают о триллионных вливаниях в экономику в период пандемии.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876915.html

https://ria.ru/20220607/bayden-1793665137.html

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в мире, сша, джо байден, украина