https://ria.ru/20220608/gorlovka-1794071319.html

Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда

Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда

Украинские войска вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 82 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:34

2022-06-08T17:34

2022-06-08T17:34

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.25 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра; 16.40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220608/povestka-1794059417.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины