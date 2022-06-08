https://ria.ru/20220608/gorlovka-1794071319.html
Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда
Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда
Украинские войска вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 82 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:34
2022-06-08T17:34
2022-06-08T17:34
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.25 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра; 16.40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220608/povestka-1794059417.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке четыре мины и три снаряда