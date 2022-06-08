https://ria.ru/20220608/golosovanie-1794050262.html

Более 220 тысяч оренбуржцев участвовали в голосовании по благоустройству

Более 220 тысяч оренбуржцев участвовали в голосовании по благоустройству - РИА Новости, 08.06.2022

Более 220 тысяч оренбуржцев участвовали в голосовании по благоустройству

Более 220 тысяч жителей Оренбургской области приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:45

2022-06-08T16:45

2022-06-08T16:45

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

общество

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ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Более 220 тысяч жителей Оренбургской области приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства."Люди сами выбрали те пространства, которые хотят видеть комфортными и современными. За пять лет, благодаря федеральному проекту, в Оренбуржье появились 312 новых парков, скверов и дворов. Важно, что жители региона проявляют активность в решении вопросов, касающихся жизни наших городов и сел", – процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Всего в Оренбуржье на рейтинговое голосование были включены 43 парка, сквера, набережных и других зон отдыха в 13 муниципальных образованиях области.

https://ria.ru/20211214/pasler-1763722906.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, общество