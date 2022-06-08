https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793955968.html
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн - РИА Новости, 08.06.2022
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн
Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:56
2022-06-08T12:56
2022-06-08T13:59
цик рф
политика
россия
элла памфилова
николай булаев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.Речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В эту дату планируется избрать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний регионов, а также членов городских дум в 11 административных центрах.Эксперимент с онлайн-голосованием провели в шести субъектах в сентябре 2021 года. При этом в Москве и пяти других регионах оно прошло на разных платформах. Так, в столице существовала возможность в течение суток изменить свой голос. Сторонники этой опции утверждали, что она необходима, если первоначально человек голосует под чьим-либо давлением.ЦИК решил отказаться от практики переголосования. Председатель комиссии Элла Памфилова назвала "несостоятельными" тезисы о том, что это необходимо для борьбы с административным ресурсом.При этом она добавила, что в Москве опробуют еще несколько новаций, которые распространят на всю страну в случае успеха.Памфилова подчеркнула, что опасения по поводу использования электронного голосования беспочвенны, так как главный залог его безопасности — полная автономность системы, которая "никак не соприкасается с глобальной сетью".
https://ria.ru/20220604/vybory-1793103811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, политика, россия, элла памфилова, николай булаев
12:56 08.06.2022 (обновлено: 13:59 08.06.2022)
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн
ЦИК утвердил онлайн-голосование на выборах 2022 года в семи регионах России
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.
Речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В эту дату планируется избрать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний регионов, а также членов городских дум в 11 административных центрах.
Эксперимент с онлайн-голосованием провели в шести субъектах в сентябре 2021 года. При этом в Москве
и пяти других регионах оно прошло на разных платформах. Так, в столице существовала возможность в течение суток изменить свой голос. Сторонники этой опции утверждали, что она необходима, если первоначально человек голосует под чьим-либо давлением.
ЦИК решил отказаться от практики переголосования. Председатель комиссии Элла Памфилова
назвала "несостоятельными" тезисы о том, что это необходимо для борьбы с административным ресурсом.
При этом она добавила, что в Москве опробуют еще несколько новаций, которые распространят на всю страну в случае успеха.
Памфилова подчеркнула, что опасения по поводу использования электронного голосования беспочвенны, так как главный залог его безопасности — полная автономность системы, которая "никак не соприкасается с глобальной сетью".