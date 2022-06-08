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В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн - РИА Новости, 08.06.2022
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В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн - РИА Новости, 08.06.2022
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн
Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:56
2022-06-08T13:59
цик рф
политика
россия
элла памфилова
николай булаев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.Речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В эту дату планируется избрать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний регионов, а также членов городских дум в 11 административных центрах.Эксперимент с онлайн-голосованием провели в шести субъектах в сентябре 2021 года. При этом в Москве и пяти других регионах оно прошло на разных платформах. Так, в столице существовала возможность в течение суток изменить свой голос. Сторонники этой опции утверждали, что она необходима, если первоначально человек голосует под чьим-либо давлением.ЦИК решил отказаться от практики переголосования. Председатель комиссии Элла Памфилова назвала "несостоятельными" тезисы о том, что это необходимо для борьбы с административным ресурсом.При этом она добавила, что в Москве опробуют еще несколько новаций, которые распространят на всю страну в случае успеха.Памфилова подчеркнула, что опасения по поводу использования электронного голосования беспочвенны, так как главный залог его безопасности — полная автономность системы, которая "никак не соприкасается с глобальной сетью".
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цик рф, политика, россия, элла памфилова, николай булаев
12:56 08.06.2022 (обновлено: 13:59 08.06.2022)
 
В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн

ЦИК утвердил онлайн-голосование на выборах 2022 года в семи регионах России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК России
Работа Информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа Информационного центра ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.
Речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В эту дату планируется избрать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний регионов, а также членов городских дум в 11 административных центрах.
Эксперимент с онлайн-голосованием провели в шести субъектах в сентябре 2021 года. При этом в Москве и пяти других регионах оно прошло на разных платформах. Так, в столице существовала возможность в течение суток изменить свой голос. Сторонники этой опции утверждали, что она необходима, если первоначально человек голосует под чьим-либо давлением.
ЦИК решил отказаться от практики переголосования. Председатель комиссии Элла Памфилова назвала "несостоятельными" тезисы о том, что это необходимо для борьбы с административным ресурсом.
При этом она добавила, что в Москве опробуют еще несколько новаций, которые распространят на всю страну в случае успеха.
Памфилова подчеркнула, что опасения по поводу использования электронного голосования беспочвенны, так как главный залог его безопасности — полная автономность системы, которая "никак не соприкасается с глобальной сетью".
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 11:44
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре
 
ЦИК РФПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаНиколай Булаев
 
 
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