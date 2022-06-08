https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793955968.html

В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн

В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн - РИА Новости, 08.06.2022

В семи регионах голосование на сентябрьских выборах пройдет онлайн

Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:56

2022-06-08T12:56

2022-06-08T13:59

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жители семи российских регионов смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме, такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия.Речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В эту дату планируется избрать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний регионов, а также членов городских дум в 11 административных центрах.Эксперимент с онлайн-голосованием провели в шести субъектах в сентябре 2021 года. При этом в Москве и пяти других регионах оно прошло на разных платформах. Так, в столице существовала возможность в течение суток изменить свой голос. Сторонники этой опции утверждали, что она необходима, если первоначально человек голосует под чьим-либо давлением.ЦИК решил отказаться от практики переголосования. Председатель комиссии Элла Памфилова назвала "несостоятельными" тезисы о том, что это необходимо для борьбы с административным ресурсом.При этом она добавила, что в Москве опробуют еще несколько новаций, которые распространят на всю страну в случае успеха.Памфилова подчеркнула, что опасения по поводу использования электронного голосования беспочвенны, так как главный залог его безопасности — полная автономность системы, которая "никак не соприкасается с глобальной сетью".

https://ria.ru/20220604/vybory-1793103811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, политика, россия, элла памфилова, николай булаев