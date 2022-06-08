https://ria.ru/20220608/evroparlament-1793880622.html

В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции

В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции - РИА Новости, 08.06.2022

В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции

МИД Турции назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции за 2021 год. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T06:16

2022-06-08T06:16

2022-06-08T06:16

в мире

турция

европарламент

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. МИД Турции назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции за 2021 год.Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП во вторник.В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе."Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, содержащиеся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС", - говорится в заявлении МИД Турции.В ведомстве отметили, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня "узкомыслящих" кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. В заявлении подчеркнуто, что пока Европарламент занимает противоположную позицию.Вместе с тем в ведомстве считают не вызывающей удивления подобную позицию со стороны Европарламента, который толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма."Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении нашей страны, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты ЕС выполнят свои обязательства перед Анкарой. В МИД уточнили, что в первую очередь речь идет об активизации процесса присоединения Турции к ЕС, ускорении диалога по визовой либерализации, начале переговоров по обновлению Таможенного союза, расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества.В ведомстве резюмировали, что вместо поощрения шагов по решению перечисленных вопросов, отчет представляет собой очередной пример обособленной, идеализированной и предвзятой позиции Европарламента и лишь наносит ущерб репутации организации.

https://ria.ru/20220413/turki-1783286378.html

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в мире, турция, европарламент