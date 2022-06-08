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В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции - РИА Новости, 08.06.2022
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В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции
В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции - РИА Новости, 08.06.2022
В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции
МИД Турции назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции за 2021 год. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T06:16
2022-06-08T06:16
в мире
турция
европарламент
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. МИД Турции назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции за 2021 год.Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП во вторник.В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе."Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, содержащиеся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС", - говорится в заявлении МИД Турции.В ведомстве отметили, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня "узкомыслящих" кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. В заявлении подчеркнуто, что пока Европарламент занимает противоположную позицию.Вместе с тем в ведомстве считают не вызывающей удивления подобную позицию со стороны Европарламента, который толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма."Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении нашей страны, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты ЕС выполнят свои обязательства перед Анкарой. В МИД уточнили, что в первую очередь речь идет об активизации процесса присоединения Турции к ЕС, ускорении диалога по визовой либерализации, начале переговоров по обновлению Таможенного союза, расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества.В ведомстве резюмировали, что вместо поощрения шагов по решению перечисленных вопросов, отчет представляет собой очередной пример обособленной, идеализированной и предвзятой позиции Европарламента и лишь наносит ущерб репутации организации.
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в мире, турция, европарламент
06:16 08.06.2022
 
В Анкаре оценили доклад ЕП по Турции

В Анкаре назвали "предвзятым и оторванным от реальности" доклад ЕП по Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. МИД Турции назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции за 2021 год.
Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП во вторник.
В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе.
"Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, содержащиеся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС", - говорится в заявлении МИД Турции.
В ведомстве отметили, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня "узкомыслящих" кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. В заявлении подчеркнуто, что пока Европарламент занимает противоположную позицию.
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Вместе с тем в ведомстве считают не вызывающей удивления подобную позицию со стороны Европарламента, который толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма.
"Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении нашей страны, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты ЕС выполнят свои обязательства перед Анкарой. В МИД уточнили, что в первую очередь речь идет об активизации процесса присоединения Турции к ЕС, ускорении диалога по визовой либерализации, начале переговоров по обновлению Таможенного союза, расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества.
В ведомстве резюмировали, что вместо поощрения шагов по решению перечисленных вопросов, отчет представляет собой очередной пример обособленной, идеализированной и предвзятой позиции Европарламента и лишь наносит ущерб репутации организации.
 
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