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В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/energosnabzhenie-1793989082.html
В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества
В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 08.06.2022
В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества
Почти 30 тысяч абонентов в Горловке Донецкой Народной Республики остались без энергоснабжения из-за обстрелов, повреждены две фильтровальные станции, сообщает в РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:20
2022-06-08T14:20
специальная военная операция на украине
украина
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч абонентов в Горловке Донецкой Народной Республики остались без энергоснабжения из-за обстрелов, повреждены две фильтровальные станции, сообщает в среду штаб обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Горловке обесточены почти 34 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.В штабе отметили, что из-за обстрела украинскими войсками "в Горловке также повреждены две фильтровальные станции".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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украина
горловка
донецкая народная республика
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украина, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
14:20 08.06.2022
 
В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества

В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела Горловки
Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч абонентов в Горловке Донецкой Народной Республики остались без энергоснабжения из-за обстрелов, повреждены две фильтровальные станции, сообщает в среду штаб обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Горловке обесточены почти 34 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
В штабе отметили, что из-за обстрела украинскими войсками "в Горловке также повреждены две фильтровальные станции".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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