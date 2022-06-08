https://ria.ru/20220608/energosnabzhenie-1793989082.html

В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества

В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 08.06.2022

В Горловке свыше 30 тысяч абонентов остались без электричества

Почти 30 тысяч абонентов в Горловке Донецкой Народной Республики остались без энергоснабжения из-за обстрелов, повреждены две фильтровальные станции, сообщает в РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:20

2022-06-08T14:20

2022-06-08T14:20

специальная военная операция на украине

украина

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857897_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_49c526d34ac0514f857fb9cc082813e8.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч абонентов в Горловке Донецкой Народной Республики остались без энергоснабжения из-за обстрелов, повреждены две фильтровальные станции, сообщает в среду штаб обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Горловке обесточены почти 34 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.В штабе отметили, что из-за обстрела украинскими войсками "в Горловке также повреждены две фильтровальные станции".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220608/gaubitsa-1793902146.html

украина

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины