https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793870019.html
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности - РИА Новости, 08.06.2022
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности
Никакого диалога между РФ и США по стратегической безопасности сейчас нет, и это неправильная ситуация, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:19
2022-06-08T00:19
2022-06-08T00:19
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Никакого диалога между РФ и США по стратегической безопасности сейчас нет, и это неправильная ситуация, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."На сегодняшний день никакого диалога между Россией и США по проблемам стратегической безопасности не проводится. Это неправильная ситуация. Мы два постоянных члена Совета безопасности (ООН)", - сказал посол в эфире Первого канала.По его словам, мир ждет от РФ и США конкретных действий по безопасности."Мы готовы к серьезному, профессиональному разговору с американцами на эту тему. Это отвечает нашим интересам. Я уверен, это отвечает интересам США и международного сообщества. Но очень важно – мы бегать за американцами не будем", - добавил Антонов, говоря в том числе про договор СНВ-3.
https://ria.ru/20220607/antonov-1793867160.html
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россия, сша, совет безопасности оон, в мире, анатолий антонов
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности
Посол Антонов: никакого диалога между Россией и США по стратбезопасности сейчас нет