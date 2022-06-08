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Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности - РИА Новости, 08.06.2022
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Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности - РИА Новости, 08.06.2022
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности
Никакого диалога между РФ и США по стратегической безопасности сейчас нет, и это неправильная ситуация, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:19
2022-06-08T00:19
россия
сша
совет безопасности оон
в мире
анатолий антонов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Никакого диалога между РФ и США по стратегической безопасности сейчас нет, и это неправильная ситуация, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."На сегодняшний день никакого диалога между Россией и США по проблемам стратегической безопасности не проводится. Это неправильная ситуация. Мы два постоянных члена Совета безопасности (ООН)", - сказал посол в эфире Первого канала.По его словам, мир ждет от РФ и США конкретных действий по безопасности."Мы готовы к серьезному, профессиональному разговору с американцами на эту тему. Это отвечает нашим интересам. Я уверен, это отвечает интересам США и международного сообщества. Но очень важно – мы бегать за американцами не будем", - добавил Антонов, говоря в том числе про договор СНВ-3.
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россия, сша, совет безопасности оон, в мире, анатолий антонов
00:19 08.06.2022
 
Посол России в США заявил об отсутствии диалога по стратбезопасности

Посол Антонов: никакого диалога между Россией и США по стратбезопасности сейчас нет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Никакого диалога между РФ и США по стратегической безопасности сейчас нет, и это неправильная ситуация, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"На сегодняшний день никакого диалога между Россией и США по проблемам стратегической безопасности не проводится. Это неправильная ситуация. Мы два постоянных члена Совета безопасности (ООН)", - сказал посол в эфире Первого канала.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 23:16
Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов
По его словам, мир ждет от РФ и США конкретных действий по безопасности.
"Мы готовы к серьезному, профессиональному разговору с американцами на эту тему. Это отвечает нашим интересам. Я уверен, это отвечает интересам США и международного сообщества. Но очень важно – мы бегать за американцами не будем", - добавил Антонов, говоря в том числе про договор СНВ-3.
 
РоссияСШАСовет Безопасности ООНВ миреАнатолий Антонов
 
 
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