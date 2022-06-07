https://ria.ru/20220607/zdravookhranenie-1793797256.html

Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области"

Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области" - РИА Новости, 07.06.2022

Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области"

В Тверской области расширены мероприятия государственной программы "Здравоохранение Тверской области" на 2019-2025 годы, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:26

2022-06-07T17:26

2022-06-07T19:16

тверская область

тверская область

игорь руденя

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756191074_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_3cf6e063419fbc538947865b59832912.jpg

ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. В Тверской области расширены мероприятия государственной программы "Здравоохранение Тверской области" на 2019-2025 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.На заседании областного правительства финансирование госпрограммы на 2022 год увеличено на 138,8 миллиона рублей.Кроме того, в госпрограмму заложены дополнительные средства на обеспечение детей с сахарным диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы.С просьбой о предоставлении бесплатных систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы детям с сахарным диабетом родители обращались к главе региона Игорю Рудене во время одного из прямых телеэфиров. Ожидается, что в течение июня глюкометрами будут обеспечены все дети с сахарным диабетом первого типа. Всего в регионе проживают порядка 430 детей, нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.Также на 2022 год в госпрограмме предусмотрены дополнительные средства на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220126/tsap-1769566952.html

https://ria.ru/20220120/medpomosch-1768773046.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, здоровье - общество, общество