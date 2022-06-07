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Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области" - РИА Новости, 07.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220607/zdravookhranenie-1793797256.html
Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области"
Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области" - РИА Новости, 07.06.2022
Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области"
В Тверской области расширены мероприятия государственной программы "Здравоохранение Тверской области" на 2019-2025 годы, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:26
2022-06-07T19:16
тверская область
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
общество
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ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. В Тверской области расширены мероприятия государственной программы "Здравоохранение Тверской области" на 2019-2025 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.На заседании областного правительства финансирование госпрограммы на 2022 год увеличено на 138,8 миллиона рублей.Кроме того, в госпрограмму заложены дополнительные средства на обеспечение детей с сахарным диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы.С просьбой о предоставлении бесплатных систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы детям с сахарным диабетом родители обращались к главе региона Игорю Рудене во время одного из прямых телеэфиров. Ожидается, что в течение июня глюкометрами будут обеспечены все дети с сахарным диабетом первого типа. Всего в регионе проживают порядка 430 детей, нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.Также на 2022 год в госпрограмме предусмотрены дополнительные средства на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220126/tsap-1769566952.html
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тверская область, игорь руденя, здоровье - общество, общество
17:26 07.06.2022 (обновлено: 19:16 07.06.2022)
 

Увеличено финансирование госпрограммы "Здравоохранение Тверской области"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит компьютерную томографию
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. В Тверской области расширены мероприятия государственной программы "Здравоохранение Тверской области" на 2019-2025 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.
На заседании областного правительства финансирование госпрограммы на 2022 год увеличено на 138,8 миллиона рублей.
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"Новое направление госпрограммы – оснащение медицинскими изделиями учреждений здравоохранения, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие услуги по медицинской реабилитации. 62 единицы дополнительного медицинского оборудования будет приобретено для областного клинического лечебно-реабилитационного центра (ОКЛРЦ). Региону на эти цели из федерального бюджета направлено 58 миллионов рублей, софинансирование из областного бюджета составит 10,2 миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в госпрограмму заложены дополнительные средства на обеспечение детей с сахарным диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
С просьбой о предоставлении бесплатных систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы детям с сахарным диабетом родители обращались к главе региона Игорю Рудене во время одного из прямых телеэфиров. Ожидается, что в течение июня глюкометрами будут обеспечены все дети с сахарным диабетом первого типа. Всего в регионе проживают порядка 430 детей, нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.
Также на 2022 год в госпрограмме предусмотрены дополнительные средства на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями, отметили в пресс-службе.
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