В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" поступило более 103 тысяч вызовов, 32% из которых - от жительниц других регионов страны, рассказали в региональном минздраве.
"В единый колл-центр системы родовспоможения Московской области "Стань мамой в Подмосковье" с начала года поступило более 103 тысяч звонков. 32% из них поступили от жительниц других регионов России – это на 11 тысяч звонков больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ежегодно в Московской области рождается порядка 80 тысяч детей. Операторы колл-центра рассказывают будущим мамам о необходимых документах при поездке в роддом, как получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", как записаться на прием к специалисту и о многом другом.
"Система родовспоможения в Подмосковье – одна из лучших в стране. У нас работают семь перинатальных центров, включая областной НИИ акушерства и гинекологии", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в министерстве.
10 февраля 2021, 17:02Новости ПодмосковьяМосковская область стала лидером по приросту рождаемости