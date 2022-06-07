https://ria.ru/20220607/rodovspomozhenie-1793747934.html

В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов

В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов - РИА Новости, 07.06.2022

В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов

С начала года в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" поступило более 103 тысяч вызовов, 32% из которых - от жительниц других регионов страны, рассказали в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:50

2022-06-07T14:50

2022-06-07T14:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" поступило более 103 тысяч вызовов, 32% из которых - от жительниц других регионов страны, рассказали в региональном минздраве."В единый колл-центр системы родовспоможения Московской области "Стань мамой в Подмосковье" с начала года поступило более 103 тысяч звонков. 32% из них поступили от жительниц других регионов России – это на 11 тысяч звонков больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.Отмечается, что ежегодно в Московской области рождается порядка 80 тысяч детей. Операторы колл-центра рассказывают будущим мамам о необходимых документах при поездке в роддом, как получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", как записаться на прием к специалисту и о многом другом."Система родовспоможения в Подмосковье – одна из лучших в стране. У нас работают семь перинатальных центров, включая областной НИИ акушерства и гинекологии", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в министерстве.

https://ria.ru/20210210/deti-1596864506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, россия