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В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов - РИА Новости, 07.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220607/rodovspomozhenie-1793747934.html
В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов
В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов - РИА Новости, 07.06.2022
В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов
С начала года в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" поступило более 103 тысяч вызовов, 32% из которых - от жительниц других регионов страны, рассказали в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:50
2022-06-07T14:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" поступило более 103 тысяч вызовов, 32% из которых - от жительниц других регионов страны, рассказали в региональном минздраве."В единый колл-центр системы родовспоможения Московской области "Стань мамой в Подмосковье" с начала года поступило более 103 тысяч звонков. 32% из них поступили от жительниц других регионов России – это на 11 тысяч звонков больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.Отмечается, что ежегодно в Московской области рождается порядка 80 тысяч детей. Операторы колл-центра рассказывают будущим мамам о необходимых документах при поездке в роддом, как получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", как записаться на прием к специалисту и о многом другом."Система родовспоможения в Подмосковье – одна из лучших в стране. У нас работают семь перинатальных центров, включая областной НИИ акушерства и гинекологии", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в министерстве.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, россия
14:50 07.06.2022
 

В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. С начала года в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" поступило более 103 тысяч вызовов, 32% из которых - от жительниц других регионов страны, рассказали в региональном минздраве.
"В единый колл-центр системы родовспоможения Московской области "Стань мамой в Подмосковье" с начала года поступило более 103 тысяч звонков. 32% из них поступили от жительниц других регионов России – это на 11 тысяч звонков больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ежегодно в Московской области рождается порядка 80 тысяч детей. Операторы колл-центра рассказывают будущим мамам о необходимых документах при поездке в роддом, как получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", как записаться на прием к специалисту и о многом другом.
"Система родовспоможения в Подмосковье – одна из лучших в стране. У нас работают семь перинатальных центров, включая областной НИИ акушерства и гинекологии", - приводят слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой в министерстве.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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