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Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
Президент Южной Кореи назначил нового посла в России - РИА Новости, 07.06.2022
Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник назначил послом в России бывшего секретаря главы государства по дипломатическим вопросам, экс-посла в Камбодже Чан... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:40
2022-06-07T06:40
2022-06-07T06:40
в мире
юн сок ель
южная корея
чан хо чжин
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СЕУЛ, 7 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник назначил послом в России бывшего секретаря главы государства по дипломатическим вопросам, экс-посла в Камбодже Чан Хо Чжина, сообщил офис президента Республики Корея.Юн Сок Ель сделал ряд назначений в понедельник и вторник. Также были назначены послы Южной Кореи в Китае, Японии и ООН.Как сообщает президентская администрация, Чан Хо Чжин, 1961 года рождения, закончил Сеульский национальный университет, ранее служил не только послом в Камбожде, но и секретарем по дипломатическим вопросам в президентской администрации, а также начальником департамента Северной Америки МИД.
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в мире, юн сок ель, южная корея, чан хо чжин, сеул
Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назначил Чан Хо Чжина новым послом в России