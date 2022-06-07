Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике, рассказали в пресс-службе главы области.
"Мы всегда знали, что Физтех – лидер образования Подмосковья и одна из лучших школ страны. Вы еще раз это доказали, завоевав награды на самой сложной в мире олимпиаде. Для победителей открыты двери в лучшие вузы Хочу сказать спасибо команде наставников, педагогов. Работа с одаренными детьми – особая, очень ответственная миссия", - приводятся в пресс-службе слова Воробьева во время поздравления учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике.
Он отметил важность инвестиций в образование. Так, в Подмосковье уже приступили к строительству третьего образовательного кластера, запустили центр подготовки к олимпиадам "Взлет" на базе Примаковки, создают флагманские школы в каждом муниципалитете.
Как уточнили в пресс-службе, Азиатская физическая олимпиада проводится с 2000 года и считается одной из самых сложных. В текущем году она проводилась в дистанционном формате, сборная России принимала участие на площадке МФТИ. Среди восьми победителей из российской команды в копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.