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Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой

Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой - РИА Новости, 07.06.2022

Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:50

2022-06-07T14:50

2022-06-07T14:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московский физико-технический институт

россия

андрей воробьев

образование - общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике, рассказали в пресс-службе главы области.Он отметил важность инвестиций в образование. Так, в Подмосковье уже приступили к строительству третьего образовательного кластера, запустили центр подготовки к олимпиадам "Взлет" на базе Примаковки, создают флагманские школы в каждом муниципалитете.Как уточнили в пресс-службе, Азиатская физическая олимпиада проводится с 2000 года и считается одной из самых сложных. В текущем году она проводилась в дистанционном формате, сборная России принимала участие на площадке МФТИ. Среди восьми победителей из российской команды в копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.

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московская область (подмосковье)

россия

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московский физико-технический институт, россия, андрей воробьев, образование - общество