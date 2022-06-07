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Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой - РИА Новости, 07.06.2022
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https://ria.ru/20220607/pobediteli-1793744512.html
Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой
Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой - РИА Новости, 07.06.2022
Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:50
2022-06-07T14:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московский физико-технический институт
россия
андрей воробьев
образование - общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике, рассказали в пресс-службе главы области.Он отметил важность инвестиций в образование. Так, в Подмосковье уже приступили к строительству третьего образовательного кластера, запустили центр подготовки к олимпиадам "Взлет" на базе Примаковки, создают флагманские школы в каждом муниципалитете.Как уточнили в пресс-службе, Азиатская физическая олимпиада проводится с 2000 года и считается одной из самых сложных. В текущем году она проводилась в дистанционном формате, сборная России принимала участие на площадке МФТИ. Среди восьми победителей из российской команды в копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.
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московская область (подмосковье), московский физико-технический институт, россия, андрей воробьев, образование - общество
14:50 07.06.2022
 

Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады с победой

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады
Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Подмосковья поздравил победителей Азиатской олимпиады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике, рассказали в пресс-службе главы области.
"Мы всегда знали, что Физтех – лидер образования Подмосковья и одна из лучших школ страны. Вы еще раз это доказали, завоевав награды на самой сложной в мире олимпиаде. Для победителей открыты двери в лучшие вузы Хочу сказать спасибо команде наставников, педагогов. Работа с одаренными детьми – особая, очень ответственная миссия", - приводятся в пресс-службе слова Воробьева во время поздравления учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, завоевавших призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике.
Он отметил важность инвестиций в образование. Так, в Подмосковье уже приступили к строительству третьего образовательного кластера, запустили центр подготовки к олимпиадам "Взлет" на базе Примаковки, создают флагманские школы в каждом муниципалитете.
Как уточнили в пресс-службе, Азиатская физическая олимпиада проводится с 2000 года и считается одной из самых сложных. В текущем году она проводилась в дистанционном формате, сборная России принимала участие на площадке МФТИ. Среди восьми победителей из российской команды в копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:25Новости Подмосковья
Воробьев: в Подмосковье внедряются новые методики преподавания в школах
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московский физико-технический институтРоссияАндрей ВоробьевОбразование - Общество
 
 
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