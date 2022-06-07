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"Вот это наглость!" Болгары возмутились запросами Киева на поставки оружия - РИА Новости, 07.06.2022
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"Вот это наглость!" Болгары возмутились запросами Киева на поставки оружия
"Вот это наглость!" Болгары возмутились запросами Киева на поставки оружия - РИА Новости, 07.06.2022
"Вот это наглость!" Болгары возмутились запросами Киева на поставки оружия
Пользователи сайта Dnes.dir.bg раскритиковали обращение посла Украины Виталия Москаленко в болгарский МИД с просьбой о поставках оружия. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:43
2022-06-07T22:36
джо байден
украина
киев
россия
нато
болгария
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи сайта Dnes.dir.bg раскритиковали обращение посла Украины Виталия Москаленко в болгарский МИД с просьбой о поставках оружия.Как уточнил дипломат, он направил ноту во внешнеполитическое ведомство, указав, что Киеву нужны советские гаубицы и ракетные комплексы. Москаленко отметил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.Многих пользователей разозлили запросы посла, а некоторые призвали не впутывать их страну в чужие дела."Скоро они попросят нас прислать им не только оружие, но и солдат, потому что у "героев Украины" закончится героизм. Кажется, они не остановятся, пока не вовлекут нас в конфликт, который сами же спровоцировали! А в Болгарию уже отправили первый танкер со сжиженным природным газом — не удивлюсь, если окажется, что он не американский, а российский, только дороже!" — подчеркнул SU-152."Как вообще возможно, что он на телевидении говорит о том, сколько гаубиц и ракетных комплексов у болгарской армии? Кто дал ему эту информацию? Это разве не подсудное дело?" — задался вопросом Ама."Ты запросил, но есть референдум 1991 года. Прохождение оружия через границы Союза — акт войны. Вы там воюйте, если хотите, но нас в свои междоусобицы не втягивайте, у нас и без вас проблем полно! И дайте автономию болгарам на Украине! Их там больше миллиона!" — выразил мнение Гласът на Северозапада."У нас для своей армии оружия нет, а вам дадим. Как только Россия еще не запросила у нас оружие? Это разборки России и Украины, мы не должны вмешиваться", — считает As."Мы уже сказали "нет" поставкам оружия для Украины", — отметила Марги."Запросил нотой? Вот это наглость! Убирайся отсюда!" — подытожили читатели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793777521.html
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джо байден, украина, киев, россия, нато, болгария
16:43 07.06.2022 (обновлено: 22:36 07.06.2022)
 
"Вот это наглость!" Болгары возмутились запросами Киева на поставки оружия

Болгарских читателей Dnes возмутил запрос посла Украины Москаленко о поставках оружия

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи сайта Dnes.dir.bg раскритиковали обращение посла Украины Виталия Москаленко в болгарский МИД с просьбой о поставках оружия.
Как уточнил дипломат, он направил ноту во внешнеполитическое ведомство, указав, что Киеву нужны советские гаубицы и ракетные комплексы. Москаленко отметил, что в Болгарии отремонтируют 80 украинских танков.
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Вчера, 16:22Специальная военная операция на Украине
Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине
Многих пользователей разозлили запросы посла, а некоторые призвали не впутывать их страну в чужие дела.
"Скоро они попросят нас прислать им не только оружие, но и солдат, потому что у "героев Украины" закончится героизм. Кажется, они не остановятся, пока не вовлекут нас в конфликт, который сами же спровоцировали! А в Болгарию уже отправили первый танкер со сжиженным природным газом — не удивлюсь, если окажется, что он не американский, а российский, только дороже!" — подчеркнул SU-152.
"Как вообще возможно, что он на телевидении говорит о том, сколько гаубиц и ракетных комплексов у болгарской армии? Кто дал ему эту информацию? Это разве не подсудное дело?" — задался вопросом Ама.
"Ты запросил, но есть референдум 1991 года. Прохождение оружия через границы Союза — акт войны. Вы там воюйте, если хотите, но нас в свои междоусобицы не втягивайте, у нас и без вас проблем полно! И дайте автономию болгарам на Украине! Их там больше миллиона!" — выразил мнение Гласът на Северозапада.
"У нас для своей армии оружия нет, а вам дадим. Как только Россия еще не запросила у нас оружие? Это разборки России и Украины, мы не должны вмешиваться", — считает As.
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"Мы уже сказали "нет" поставкам оружия для Украины", — отметила Марги.
"Запросил нотой? Вот это наглость! Убирайся отсюда!" — подытожили читатели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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