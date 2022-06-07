https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793819850.html
ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании
ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании - РИА Новости, 07.06.2022
ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась от практики переголосования при проведении онлайн-голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:40
2022-06-07T18:40
2022-06-07T18:40
элла памфилова
цик рф
политика
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голосование
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась от практики переголосования при проведении онлайн-голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Эксперимент с онлайн-голосованием был проведен в шести субъектах РФ в ходе думских и иных выборов в сентябре 2021 года. При этом для Москвы и пяти регионов оно проходило на разных платформах, столичная предполагала так называемое "отложенное голосование". Граждане в течение суток могли переголосовать, аргументация за эту опцию состояла в том, что если первоначальный выбор делался под чьим-то давлением, человек получал возможность изменить его."Мы категорически от него (переголосования) отказались, и слава богу, что законодатели нас услышали. Потому что это… скажем, вносит хаос, удлиняет процесс, затрудняет процесс контроля и так далее. И тезис о том, что это препятствует применению административного ресурса, абсолютно несостоятельный, это палка о двух концах", - сказала Памфилова на круглом столе ЦИК, посвященном вопросам применения дистанционного электронного голосования в предстоящем едином дне голосования."У нас достаточно много - и не без нашего участия очень много - проработано механизмов, рычагов, для того чтобы бороться с админресурсом другими, иными понятными способами", - добавила Памфилова.Памфилова добавила, что главный залог безопасности онлайн-голосования — это то, что система не взаимодействует с глобальной сетью."И нынешняя ГАС "Выборы", и предстоящая система абсолютно автономны и никак не соприкасаются с глобальной сетью, и это самый главный залог безопасности", - отметила она.
https://ria.ru/20220314/onlayn-golosovanie-1778072138.html
https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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элла памфилова, цик рф, политика, россия, голосование, дистанционное электронное голосование
ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании
ЦИК отказался от практики переголосования при проведении онлайн-голосования
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась от практики переголосования при проведении онлайн-голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Эксперимент с онлайн-голосованием был проведен в шести субъектах РФ
в ходе думских и иных выборов в сентябре 2021 года. При этом для Москвы
и пяти регионов оно проходило на разных платформах, столичная предполагала так называемое "отложенное голосование". Граждане в течение суток могли переголосовать, аргументация за эту опцию состояла в том, что если первоначальный выбор делался под чьим-то давлением, человек получал возможность изменить его.
"Мы категорически от него (переголосования) отказались, и слава богу, что законодатели нас услышали. Потому что это… скажем, вносит хаос, удлиняет процесс, затрудняет процесс контроля и так далее. И тезис о том, что это препятствует применению административного ресурса, абсолютно несостоятельный, это палка о двух концах", - сказала Памфилова на круглом столе ЦИК, посвященном вопросам применения дистанционного электронного голосования в предстоящем едином дне голосования.
"У нас достаточно много - и не без нашего участия очень много - проработано механизмов, рычагов, для того чтобы бороться с админресурсом другими, иными понятными способами", - добавила Памфилова.
Памфилова добавила, что главный залог безопасности онлайн-голосования — это то, что система не взаимодействует с глобальной сетью.
"И нынешняя ГАС "Выборы", и предстоящая система абсолютно автономны и никак не соприкасаются с глобальной сетью, и это самый главный залог безопасности", - отметила она.