https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793819850.html

ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании

ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании - РИА Новости, 07.06.2022

ЦИК отказался от практики переголосования при онлайн-голосовании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась от практики переголосования при проведении онлайн-голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:40

2022-06-07T18:40

2022-06-07T18:40

элла памфилова

цик рф

политика

россия

голосование

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась от практики переголосования при проведении онлайн-голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Эксперимент с онлайн-голосованием был проведен в шести субъектах РФ в ходе думских и иных выборов в сентябре 2021 года. При этом для Москвы и пяти регионов оно проходило на разных платформах, столичная предполагала так называемое "отложенное голосование". Граждане в течение суток могли переголосовать, аргументация за эту опцию состояла в том, что если первоначальный выбор делался под чьим-то давлением, человек получал возможность изменить его."Мы категорически от него (переголосования) отказались, и слава богу, что законодатели нас услышали. Потому что это… скажем, вносит хаос, удлиняет процесс, затрудняет процесс контроля и так далее. И тезис о том, что это препятствует применению административного ресурса, абсолютно несостоятельный, это палка о двух концах", - сказала Памфилова на круглом столе ЦИК, посвященном вопросам применения дистанционного электронного голосования в предстоящем едином дне голосования."У нас достаточно много - и не без нашего участия очень много - проработано механизмов, рычагов, для того чтобы бороться с админресурсом другими, иными понятными способами", - добавила Памфилова.Памфилова добавила, что главный залог безопасности онлайн-голосования — это то, что система не взаимодействует с глобальной сетью."И нынешняя ГАС "Выборы", и предстоящая система абсолютно автономны и никак не соприкасаются с глобальной сетью, и это самый главный залог безопасности", - отметила она.

https://ria.ru/20220314/onlayn-golosovanie-1778072138.html

https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

элла памфилова, цик рф, политика, россия, голосование, дистанционное электронное голосование