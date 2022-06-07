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ВСУ обстреляли Александровку в ДНР

ВСУ обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

ВСУ обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска в 18.00 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:35

2022-06-07T18:35

2022-06-07T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ситуация в днр и лнр