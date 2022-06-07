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ВСУ обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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ВСУ обстреляли Александровку в ДНР
ВСУ обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
ВСУ обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 18.00 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:35
2022-06-07T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:35 07.06.2022
 
ВСУ обстреляли Александровку в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Александровке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные в Александровке
Фрагменты снаряда, найденные в Александровке - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Фрагменты снаряда, найденные в Александровке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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