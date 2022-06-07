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Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Макеевке - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Макеевке
Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Макеевке - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Макеевке
Украинские войска в 6.09 (время совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Макеевке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:44
2022-06-07T06:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
макеевка
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска в 6.09 (время совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Макеевке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика, макеевка
06:44 07.06.2022
 
Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Макеевке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять ракет из "Града" по Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска в 6.09 (время совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Макеевке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 06.09 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущено пять ракет из РСЗО БМ21 "Град", — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

Женщина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это одни из самых густонаселенных районов города.

Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР тушит автомобили, сгоревшие в результате обстрела ВСУ в Донецке
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Медики оказывают помощь мужчине пострадавшему в результате обстрела ВСУ Донецка
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

Машины, сгоревшие в результате обстрела ВСУ, возле шахты имени Челюскинцев в Донецке
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

Военнослужащий НМ ДНР у поврежденного автомобиля после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

Мужчина выбрасывает разбитое стекло с балкона поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаМакеевка
 
 
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