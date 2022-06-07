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Мариупольский порт принял первые грузовые суда - РИА Новости, 07.06.2022
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Мариупольский порт принял первые грузовые суда
Мариупольский порт принял первые грузовые суда - РИА Новости, 07.06.2022
Мариупольский порт принял первые грузовые суда
Мариупольской морской порт принял первые грузовые суда, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:00
2022-06-07T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
бердянск
донецкая народная республика
украина
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мариупольской морской порт принял первые грузовые суда, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда", - сказал Шойгу. По его словам, в Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, "продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни"."В Мариуполе поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты", - отметил Шойгу."Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя - ред.)", - добавил министр обороны.
мариуполь
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в мире, мариуполь, бердянск, донецкая народная республика, украина, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
13:00 07.06.2022
 
Мариупольский порт принял первые грузовые суда

Министр обороны Шойгу: Мариупольский порт принял первые грузовые суда

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПогрузка партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя
Погрузка партии листового металла на судно типа Славутич в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Погрузка партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мариупольской морской порт принял первые грузовые суда, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда", - сказал Шойгу. По его словам, в Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, "продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни".
"В Мариуполе поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты", - отметил Шойгу.
"Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя - ред.)", - добавил министр обороны.
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

Разрушенный жилой дом на улице Куприна в Мариуполе
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

Мужчина бреется электрической бритвой, подключенной к генератору МЧС РФ, на Театральной площади в Мариуполе
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

Жители заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС РФ на Театральной площади в Мариуполе
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

Сотрудник МЧС РФ разбирает завалы у здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

Боеприпасы, найденные сотрудниками МЧС РФ в Мариуполе
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

Сотрудник МЧС РФ на стоянке разбитых автомобилей у ТЦ Порт City в Мариуполе
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

Сотрудник МЧС РФ проводит восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
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