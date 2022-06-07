https://ria.ru/20220607/mariupol-1793711859.html

Мариупольский порт принял первые грузовые суда

Мариупольский порт принял первые грузовые суда - РИА Новости, 07.06.2022

Мариупольский порт принял первые грузовые суда

Мариупольской морской порт принял первые грузовые суда, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:00

2022-06-07T13:00

2022-06-07T13:00

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сергей шойгу

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мариупольской морской порт принял первые грузовые суда, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда", - сказал Шойгу. По его словам, в Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, "продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни"."В Мариуполе поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты", - отметил Шойгу."Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя - ред.)", - добавил министр обороны.

мариуполь

бердянск

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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