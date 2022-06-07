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Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия - РИА Новости, 07.06.2022
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Культура
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Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия
Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия - РИА Новости, 07.06.2022
Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия
Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник законопроект о критериях оценки объектов культурного наследия, который был внесен... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:53
2022-06-07T16:53
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник законопроект о критериях оценки объектов культурного наследия, который был внесен правительством РФ.Законопроект устанавливает, что в госпрограммы РФ и субъектов, а также муниципальные программы в приоритетном порядке будут включаться объекты культурного наследия, если они будут относиться к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ; входить в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия; располагаться в границах территории историко-культурного заповедника; относиться к объектам деревянного зодчества; играть существенную роль в формировании силуэта населенного пункта; являться ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входить в состав такого ансамбля.В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предусматривается право субъекта Российской Федерации при разработке мероприятий программ охраны объектов культурного наследия регионального значения устанавливать дополнительные критерии значимости для включения таких объектов в мероприятия программы.Также в ней поясняется, что орган местного самоуправления, обладающий полномочиями по принятию решения о включении объекта культурного наследия в соответствующую программу охраны, самостоятельно устанавливает порядок оценки уникальности объекта культурного наследия, в том числе с точки зрения роли объекта культурного наследия в формировании силуэта населенного пункта и так далее.
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новости культуры, россия, культура, госдума рф
16:53 07.06.2022
 
Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия

Госдума приняла в первом чтении законопроект об оценке объектов культурного наследия

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник законопроект о критериях оценки объектов культурного наследия, который был внесен правительством РФ.
Законопроект устанавливает, что в госпрограммы РФ и субъектов, а также муниципальные программы в приоритетном порядке будут включаться объекты культурного наследия, если они будут относиться к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ; входить в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия; располагаться в границах территории историко-культурного заповедника; относиться к объектам деревянного зодчества; играть существенную роль в формировании силуэта населенного пункта; являться ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входить в состав такого ансамбля.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предусматривается право субъекта Российской Федерации при разработке мероприятий программ охраны объектов культурного наследия регионального значения устанавливать дополнительные критерии значимости для включения таких объектов в мероприятия программы.
Также в ней поясняется, что орган местного самоуправления, обладающий полномочиями по принятию решения о включении объекта культурного наследия в соответствующую программу охраны, самостоятельно устанавливает порядок оценки уникальности объекта культурного наследия, в том числе с точки зрения роли объекта культурного наследия в формировании силуэта населенного пункта и так далее.
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