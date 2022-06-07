https://ria.ru/20220607/kultura-1793787517.html

Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия

Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия - РИА Новости, 07.06.2022

Госдума приняла законопроект об оценке объектов культурного наследия

Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник законопроект о критериях оценки объектов культурного наследия, который был внесен... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:53

2022-06-07T16:53

2022-06-07T16:53

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник законопроект о критериях оценки объектов культурного наследия, который был внесен правительством РФ.Законопроект устанавливает, что в госпрограммы РФ и субъектов, а также муниципальные программы в приоритетном порядке будут включаться объекты культурного наследия, если они будут относиться к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ; входить в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия; располагаться в границах территории историко-культурного заповедника; относиться к объектам деревянного зодчества; играть существенную роль в формировании силуэта населенного пункта; являться ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входить в состав такого ансамбля.В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предусматривается право субъекта Российской Федерации при разработке мероприятий программ охраны объектов культурного наследия регионального значения устанавливать дополнительные критерии значимости для включения таких объектов в мероприятия программы.Также в ней поясняется, что орган местного самоуправления, обладающий полномочиями по принятию решения о включении объекта культурного наследия в соответствующую программу охраны, самостоятельно устанавливает порядок оценки уникальности объекта культурного наследия, в том числе с точки зрения роли объекта культурного наследия в формировании силуэта населенного пункта и так далее.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, россия, культура, госдума рф