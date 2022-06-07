В России за сутки госпитализировали 1866 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3259 случаев COVID-19, выздоровели 5135, умерли 73 человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом выявлены за сутки в России, более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 73 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 7 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 866 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 181,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 71 субъекте Федерации, снижение - в 7 регионах, ситуация не изменилась в 7 субъектах РФ.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 135 человек, на 47,1% больше в сравнении с 6 июня. "Выявлено 3 259 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 73 человека", - говорится в сообщении.
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